Opposisjonen mener regjeringen ikke har økt intensivkapasiteten nok

Opposisjonen reagerer på en innholdsløs redegjørelse fra statsministeren. Nå vil den ha svar på hvorfor intensivkapasiteten ikke er god nok og hva regjeringen gjør for å sikre nok vaksiner.

Statsminister Erna Solberg gjør seg klar til å orientere Stortinget. Foto: Olav Olsen

6 minutter siden

– Det har vært for dårlig kontroll med importsmitten, vaksineringen går sakte, og regjeringen har ikke klart å øke antallet intensivplasser før nye bølger, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Statsminister Erna Solberg orienterte tirsdag formiddag Stortinget om mulig nye tiltak, dersom smittetallene fortsetter å stige.

Opposisjonen var ikke fornøyd.

– Nå får vi høre at det er alvorlig, men de varslede tiltakene kommer bare hvis vi ikke klarer å snu smittetallene. Dette er jeg redd skaper mer forvirring enn trygghet, understreket Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var ikke fornøyd med statsministerens redegjørelse. Foto: Olav Olsen

– Jeg forstår ikke hvorfor statsministeren kom hit i dag. Det er merkelig å komme og orientere Stortinget om at situasjonen er uavklart, sier Marit Arnstad som er parlamentarisk leder i Sp.

Men også hun viser til at det er to tema som også hun er spesielt kritisk til, nemlig vaksinestrategien og for få intensivplasser på sykehusene.

Ahus har hatt en presset situasjon på intensivavdelingen de siste ukene. Foto: Heiko Junge

– Manglende intensivkapasitet har vi tatt opp flere ganger. Det er riktig at det tar tid å bygge opp. Men hadde regjeringen startet da vi tok dette opp for et år siden, ville vi kommet lenger enn det vi er i dag, sier Arnstad.

Arnstad ønsker også svar på en rekke spørsmål om hva regjeringen har gjort for å sikre seg vaksine utover det en får gjennom EU-samarbeidet.

Frp: Følg Israels eksempel

Frps Sylvi Listhaug etterlyser også svar på hvorfor Norge valgte den strategien vi gjorde med å kjøpe vaksiner via EU.

– Vi ønsker svar på hvorfor gjorde ikke Norge som Israel og Storbritannia som nå ligger langt foran oss i vaksineringen, sier hun og legger til at Frp også er opptatt av å få produksjon av vaksiner til Norge.

– Dette vil ta noen år å få til, men jo raskere vi begynner jo bedre er et, sier Listhaug.

Erna avviser kritikken

Statsministeren forsvarte seg mot kritikken med å vise til at det faste koronautvalget var nedlagt. Stortinget ønsket å få en redegjørelse når statsministeren mente at hun hadde noe å meddele.

– Vi har ment at vi har noe å meddele i dag, fordi smittetallene er de høyeste siden begynnelsen av januar, sa hun og la til at regjeringen nå har varslet om hvilke tiltak som kommer om kommunene ikke følger opp smittesituasjonen.

Solberg tok også til motmæle mot vaksinestrategien.

– Det høres ut som om vi driver hemmelighetskremmeri. Det er ikke tilfelle. Vi har valgt en strategi der vi samarbeider med EU. Det ga oss den beste garanti for at vi kunne ha avtaler med mange selskaper. Det ville sikre oss vaksine når de var ferdige, sa hun.

– Bilde av at det ikke er gjort noe for å øke intensivkapasiteten er grunnleggende feil, sa statsministeren.

Hun viste til at det var 289 intensivplasser da pandemien startet. Nå finnes det en kapasitet som kan løftes til 1200.

– Dette er ikke fullgode intensivplasser, fordi det ikke er mulig å gjøre på så kort tid, sa statsministeren.

Ikke tilfreds

– SV-leder Audun Lysbakken er en av flere opposisjonspolitikere som ikke var fornøyd med statsministerens svar både om vaksiner og om økt kapasitet på intensivavdelingene.

– Dette har ikke forhindret den situasjonen vi har sett på Ahus. Det må hun finne seg i å få spørsmål om. Folk lurer på dette, sier han.

Lysbakken mener at dette er tema en kommer tilbake til, blant annet når en skal diskutere Koronakommisjonens funn.