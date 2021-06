Dette er politikerne du kan stemme på i høst. Den yngste er 17, den eldste er 95.

13. september er det valg til Stortinget. Listene over kandidater er nå klare. Her er en oversikt over hvordan de ser ut.

Det skal velges 169 representanter til Stortinget i høst. Landet er delt inn i 19 valgdistrikter. De følger de gamle fylkesgrensene. Foto: Berit Roald, NTB. Illustrasjon: Aftenposten

I dag 18:51

Ligner folkets representanter på folket? Aftenposten har analysert listene fra partiene foran høstens valg.

Til sammen stiller 4159 kandidater fordelt på 26 store og små partier. Aftenposten har gått nærmere inn på listene fra de ni største partiene. Der står det 2397 navn.

Her er noe av det vi fant: