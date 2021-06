Riksrevisjonen med hard kritikk av tilskudd til Terje Rød-Larsens tankesmie

Utenriksdepartementet kontrollerte ikke hvordan International Peace Institute (IPI) brukte pengene og brøt reglene for saksbehandling, mener Riksrevisjonen.

Per-Kristian Foss, Riksrevisjonens leder. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

3. juni 2021

De mener også at departementet ikke tok habilitetsspørsmålet på alvor.

Granskingen av IPI ble iverksatt etter at Dagens Næringsliv i fjor avslørte båndene mellom tidligere leder Terje Rød-Larsen og finansmann og overgriper Jeffrey Epstein. Avisen avslørte også hvordan Terje Rød-Larsens venn, den fremtredende FN-diplomaten Geir O. Pedersen, var sjefen som avgjorde støtten til IPI i flere år.

Det er utbetalinger i perioden 2006 til 2012 Riksrevisjonen har sett på, da nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre og partikollega Espen Barth-Eide var utenriksministre.

Riksrevisjonen understreker i rapporten at de ikke har sett på forbindelser mellom nøkkelpersoner i IPI og eksterne aktører, og viser KPMGs gjennomgang av Terje Rød-Larsens forbindelser til Epstein.

Skarp kritikk

Riksrevisjonen konkluderer med at det var betydelige svakheter i Utenriksdepartementets oppfølging av IPI. De viser til at det mangler dokumentasjon på egen saksbehandling, at UD ikke fulgte opp hvordan IPI brukte pengene, og heller ikke så at IPI brukte for mye av tilskuddet på å dekke egne administrasjonskostnader.

Flere partier reagerte i fjor på lønnen diplomaten Terje Rød-Larsen fikk som sjef i UD-støttede IPI. Ifølge Dagens Næringsliv fikk han inn 6,7 millioner dollar fra IPI i løpet av de 14 innrapporterte årene siden 2005.

UD får også kritikk for å ikke ha stilt krav til IPI om å rapportere på måloppnåelse, og de fulgte heller ikke opp mangler ved prosjektplaner, budsjetter, rapporter og regnskaper fra organisasjonen.

Departementet får også kritikk for at utenriksministeren først i 2012 vurderte sin habilitet til IPI. Embetsverket gjorde heller ikke dette, til tross for at ministeren ba om det.

Gikk av

Dagens Næringsliv rettet i fjor søkelyset mot International Peace Institute, daværende leder Terje Rød-Larsen og båndene til den avdøde overgriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. UD har støttet IPI med 116 millioner kroner i løpet av Rød-Larsens periode som sjef.

Ifølge Dagens Næringsliv lånte Rød-Larsen penger av Epstein og autoriserte en tilbakebetaling som gikk gjennom IPI.

Rød-Larsen gikk i slutten av oktober i fjor av som president for IPI etter 15 år. Bakgrunnen var forbindelsene til Epstein.

SV: Alvorlig

SV reagerer på rapporten og mener funnene er alvorlige.

– Riksrevisjonens rapport er en klar og tydelig nedsabling av UDs kontrollrutiner i perioden. Det er alvorlig. Tilliten til internasjonalt arbeid er avhengig av at man forvalter folks penger på en skikkelig måte. For meg er det veldig tydelig at politisk ledelse den gangen sviktet på dette området, sier SVs stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

Han ønsker en mer detaljert gjennomgang av støtten til IPI, også i årene etter 2012.

– SV støtter fullt opp om anbefalingene fra Riksrevisjonen. Jeg mener også det er nødvendig å se videre på tilskuddene som helhet, fram til UDs finansiering av IPI stoppet opp i 2018. Gjennom mediene er det kommet fram flere urovekkende opplysninger om perioden etter 2012, sier Øvstegård.