Valgforsker: KrF kan rammes hardt av nytt parti

Det nye partiet Sentrum kan sende KrF under sperregrensen i stortingsvalget neste år.

Flere tidligere røde KrF-ere danner partiet Sentrum med tidligere Ap-byråd Geir Lippestad som frontfigur. Valgforsker Bernt Aardal tror det nye partiet kan ramme KrF hardt – dersom det stiller lister i stortingsvalget neste år. Fredrik Hagen

Det har vært knyttet stor spenning til om KrF-erne som forlot partiet etter partiets veivalg i 2018, ville denne et nytt parti.

KrF retningsvalg endte med at partiet valgte å samarbeide mot høyre og gå inn i Solberg-regjeringen.

Tirsdag sprakk nyheten som tok det politiske Norge på sengen: Tidligere Ap-byråd i Oslo Geir Lippestad og flere tidligere «røde» KrF-ere danner partiet Sentrum.

Samtidig er det ingen «storfisker» blant tidligere «røde» KrF-ere som slutter opp om prosjektet. Tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik sier til VG at han ikke støtter partidannelsen som sønnen John Harald Bondevik er en av initiativtagerne til.

Fakta Fakta om partiet Sentrum *Partiet Sentrum ble stiftet som en frivillig forening den 24. september 2020. * Styret består av Geir Lippestad (leder), Kristin Walstad (1. nestleder), Irene Solli (2. nestleder), Kristofer Olai Ravn Stavseng, Dag Sele, Tom Sverre Tomren, John Harald Bondevik, Lillian Razafimandimby Våje og Tone Grøttum (kasserer). * Stifterne er blant annet politikere som forlot Kristelig Folkeparti etter retningsvalget høsten 2019. * Foreningens første aktivitet er å samle 5000 underskrifter slik at foreningen kan søke om registrering i Partiregisteret. * Sentrum vil stille til stortingsvalget neste år hvis det får nok underskrifter og godkjennes som parti. *Partiet definerer seg som blokkuavhengig, men lener seg til venstre i det politiske samarbeidet. *Sentrum skal være «et bredt parti» som har kampen mot utenforskap som kjernesak og FNs bærekraftsmål som sin veileder. Partiet vil også ha en raus innvandrings- og asylpolitikk. *Partiet slår ring om EØS-avalen og vil legge ned norsk oljenæring innen 15 år. Kilder: partietsentrum.no og NTB Vis mer

Kristin Walstad, inntil nylig nestleder i Viken KrF, Dag Sele, tidligere fylkesleder i Hordaland KrF og Irene Solli, tidligere nestleder i Agder KrF, er blant de mest profilerte.

Odd Anders With som var aktiv i KrF for snart 20 år siden (tidligere statssekretær og 2. nestleder 1999–2003), har meldt seg inn, skriver Adresseavisen. Det samme har to de tidligere KrF-kommunikasjonsrådgiverne Dag Fedøy og Gunnhild Sørås gjort.

Partiet trenger 5000 underskrifter for å bli godkjent i det norske Partiregisteret. Walstad, som er pressetalsperson, sier til Aftenposten at Sentrum har fått om lag 50 medlemmer første døgnet etter at prosjektet ble offentlig kjent.

Aardal: KrF kan rammes hardt

Valgforsker Bernt Aardal tror KrF kan rammes hardt hvis Sentrum greier å etablere seg som parti.

Han sier det kan synes som om Sentrum er designet til å fange opp røde KrF-ere som i 2018 ønsket å samarbeide mot venstre, med Ap og Sp.

Aardal sier det gjenstår å se hvor profilert Sentrum blir på sosialdemokratiske verdier og/eller kristne verdier.

Valgforsker Bernt Aardal Stenersen, Tor

– Lippestad har så langt lagt vekt på sosialdemokratiske verdier, samtidig som det er flere tidligere KrF-ere med i styret. Det betyr at partiet kan stjele velgere fra både Ap, SV, MDG og KrF.

– Men, uansett: KrF har minst å gå. Partiet har rekordlav oppslutning fra før og vil kunne rammes hardt. Selv små overganger fra KrF til andre partier kan gi store utslag.

Samtidig sier Aardal at Sentrum har en lang vei å gå for å komme inn på Stortinget.

– Det er under ett år igjen til valget. På den tiden bør de skaffe seg en «skarp» sak, en sak som kan skille partiet fra andre partier. De kulepunktene som foreløpig er omtalt, er saker som mange partier er enige i. Det blir ikke lett å være det moderate midtalternativet, samtidig som partiet må skaffe seg et særpreg.

120 stemmer under sperregrensen

Også ekspert på meningsmålinger, Johan Giertsen, sier KrF lever farlig. Han mener partiet er svært sårbar for konkurranse. Han driver nettstedet Poll of polls.

KrF har ligget under sperregrensen på fire prosent på et snitt av alle målinger i hele 2020, ifølge pollofpolls.no.

For å illustrere hvor utsatt KrF er, har Giertsen laget en beregning av hvordan KrFs oppslutning i kommunevalget i 2019 ville slått ut hvis det var stortingsvalg. Det gjorde han for Vårt Land tidligere i år.

Beregningen viser at KrF da ville fått en oppslutning på 3,99955 prosent – og manglet fattige 120 stemmer på å kare seg over sperregrensen.

– Gitt KrFs oppslutning i 2019 så kan partiet være nærmere sperregrensen enn det de svakeste målingene gir inntrykk av, sier Giertsen til Aftenposten.

Partier som får en oppslutning på over fire prosent får utjevningsmandater, i tillegg til distriktsmandater.

I dag er fem av KrFs åtte stortingsrepresentanter utjevningsmandater.

Fakta Hva er sperregrensen? Sperregrense er en minimumsgrense for hvor høy oppslutning et parti må ha for å få tildelt utjevningsmandater i Stortinget. Det er 19 utjevningsmandater, ett for hver valgkrets (fylke). De resterende 150 mandatene i Stortinget (19 + 150 = 169) er distriktsmandater og fordeles etter hvor mange stemmer partiene får i fylkene. Utjevningsmandatene fordeles etter antall stemmer partiene får i hele landet. Utjevningsmandatene fordeles på partiene etter at distriktsmandatene er fordelt, og skal sikre større samsvar mellom partienes mandatfordeling i Stortinget og deres totale antall stemmer i valget. Den nåværende ordningen med ett utjevningsmandat i hvert av de 19 fylkene har vært gjeldende siden stortingsvalget i 2005. Kilde: SNL Vis mer

Johan Giertsen, driver av nettstedet Poll of polls. Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hareide kunne ha frontet dette

– Beregningen må tas med en klype salt fordi kommunevalg slett ikke er stortingsvalg, bl.a. er det høyere valgdeltagelse ved stortingsvalg.

Giertsen mener imidlertid beregningen illustrerer hvor utsatt KrF er for konkurranse fra andre partier.

– Men KrFs viktigste aktivum er lojalitet. Så det er ikke lett å spå hvordan dette vil gå.

Giertsen er likevel skeptisk til om Sentrum greier å etablere seg som et politisk parti med en viss størrelse over tid.

– Det er veldig vanskelig å etablere et nytt parti. Se på valgresultatet i 1945. Partifloraen er ikke veldig ulik dagens situasjon.

Han tror også Sentrum bør ha flere «riksstørrelser» å skilte med enn Geir Lippestad, hvis partiet skal forsyne seg av velgere.

– Den fremste politikeren som kunne frontet dette prosjektet heter Knut Arild Hareide, men han sitter som statsråd i samme regjering som KrF-leder Ropstad og må føre valgkamp sammen med Ropstad, sier Giertsen.

Lunde: Ikke en stor trussel for KrF

Erik Lunde, sentralstyremedlem i KrF og på rød side i KrF i 2018, sier partiet har ambisjoner om å komme langt over sperregrensen neste år.

– Og jeg opplever ikke Sentrum som en stor trussel. De har en lang vei å gå. Partiet har heller ikke en plattform som er så sentrumsorientert som navnet tilsier.

Erik Lunde, sentralstyremedlem i KrF Fredrik Hagen

Lunde peker på at mange røde KrF-ere i løpet av tirsdagen har gått ut og slått ring om KrF.

– Jeg tror at dannelsen av et nytt parti som kapitaliserer seg på å distansere seg fra KrF og å snakke ned KrF, også kan virke mobiliserende på røde-KrF-ere.

Lunde sier imidlertid at nye småpartier kan gjøre skade for etablerte partier.

– I 2015 manglet Oslo KrF 33 stemmer på få inn bystyrerepresentant nummer to. Samtidig fikk partiet De Kristne noe hundre stemmer.