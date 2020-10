Norsk psykolog advarer: Nyfødt Moria-barn sendt hjem til pledd og papp rett på bakken

– Barn lever under håpløse forhold i nye Moria og må bort herfra, sier barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk. Hun holder en måned gammel jente i fanget og ber norske myndigheter om øyeblikkelig hjelp.

Den nye Moria-leiren kan bli permanent, frykter Katrin Glatz Brubakk. Privat

Forrige fredag kom Katrin Glatz Brubakk fra Ressursgruppen for evakuering av Moria på sitt niende, frivillige hjelpeoppdrag til flyktningleiren på den greske øya Lesbos.

Her møtte hun en syrisk firebarnsmor som fødte en datter 2. september. Mor og datter fikk bare være én dag på sykehuset før de ble sendt hjem til leiren.

Etter brannen i leiren natten 9. september bodde familien i en uke på pledd rett på gaten. Den tredje uken i sitt liv ble den lille jenta og familien flyttet til den nye leiren. Her sover de fortsatt på pledd og papp rett på bakken.

– Moren har mistet morsmelken på grunn av stresset. Dette er en vond start på barnets liv, sier Katrin Glatz Brubakk, som frykter varige skader for barna.

– Blir lurt av bildene

Greske myndigheter har etablert en ny leir i nærheten. Glatz Brubakk sier at det er bra at folk ikke må bo på gaten mer.

Men hun mener at bildene av den nye leiren gir et forskjønnet bilde og at forholdene er helsefarlige og like ille som i den gamle leiren.

– På avstand virker det ikke fullt så kaotisk fordi alle teltene står i pene rekker og er like. Men folk sover fortsatt på papplater. Det er ingen steder å vaske seg, dusje eller å stelle barn annet enn i saltvann, forteller hun.

Forrige fredag kom Katrin Glatz Brubakk fra Ressursgruppen for evakuering av Moria på sitt niende, frivillige hjelpeoppdrag. Privat

Hun forteller at det er satt opp 35 utedoer. Ifølge greske myndigheter er det 8.500 mennesker i leiren nå.

– Du overlever, men det er virkelig ikke mer enn det. Menneskene som tvinges til å bo her har mistet enda mer håp om å bli behandlet med en slags verdighet, sier Brubakk også.

– Hva er din appell til norske myndigheter?

– De må evakuere folk herfra. Hellas er ikke i stand til å skape humane og noenlunde tilfredsstillende helsemessige tilbud, svarer hun.

Samtidig er hun sterkt kritisk til at Norge har sendt et medisinsk innsatsteam som skal til bidra til akutt helsehjelp i noen uker. Selv mener hun at flyktningene ikke trenger flere leger, men spesialister på psykisk helsevern.

De mest sårbare

– Hellas klarer ikke å ivareta de mest sårbare. I denne situasjonen klarer Norge å sende et legeteam til en øy som har mer enn nok leger. Vi sender det som er mest behagelig å sende, men ikke det som trengs, mener hun.

– Nå er det dobbelt opp med det som ikke trengs, og mangel på det som trengs, sier psykologen også.

En ny leir bak piggtråd er ikke en varig løsning, advarer hjelpeorganisasjoner. Privat

Leger uten grenser skriver i et brev til statsminister Erna Solberg (H) at «norsk hjelp bør ikke brukes til å bygge opp et system likt det som har provosert frem denne krisen».

«Å sperre mennesker inne bak piggtrådgjerder er ikke en

langsiktig løsning», skriver de.

Kommuner vil ta imot Moria-barn

Alfred Bjørlo er ordfører for Venstre i Stad kommune i Vestland. De er blant de godt over 100 kommunene som har sagt seg villig til å bidra.

«Her i Stad har vi god erfaring, kompetanse og kapasitet til å ta imot og integrere flyktninger, og vi er innstilte på å delta i denne dugnaden», skriver Bjørlo til Solberg.

Lokalpolitikerne i Sauda kommune i Rogaland vedtok i forrige uke:

«Sauda kommune ber innstendig regjeringen om å ta imot fleire flyktninger frå leiren Moria på Lesbos. Sauda kommune er positive til å vera med å busetja flyktninger og me kan ta imot minst 20 menneske.»

Mange kommuner vil ta imot barn fra Moria. – Vi er glade for at det er engasjement for bosetting i kommunene, sier statssekretær Hilde Barstad. Privat

Statssekretær Hilde Barstad i Justisdepartementet sier at de har mottatt henvendelser fra 37 kommuner om bosetting.

«Vi er glade for at det er engasjement for bosetting i kommunene. Det sitter personer i mottak i dag som venter på bosettingskommune, og vi skal også ta mot overføringsflyktninger som skal få nye hjem i norske kommuner», skriver hun i en e-post.

Iføle Barstad bistår Norge med et medisinsk team og utstyr etter anmodning fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og greske myndigheter. Dette inkluderer helsepersonell, telt, biler, tilhengere og utstyr for smittevern.

Etter anmodning fra teamet og WHO styrkes det andre teamet som sendes ned med kompetanse innenfor kvinne- og svangerskapshelse, spesielt knyttet til vold og overgrepsoppfølging.

I tillegg til behandling av migranter i klinikken, vil teamet bidra til etablering av adekvat helsetilbud og overtagelse innenfor dette området når det norske teamet reiser hjem 26. oktober. Dette gjøres i tett dialog med lokale myndigheter og ikke-statlige organisasjoner, opplyser Barstad.