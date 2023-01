Tre SV-ere kjemper om å bli ny grønn nestleder

Tre kandidater kjemper om å bli SVs to nye nestledere. Både Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Ingrid Fiskaa ønsker å fremstå som miljø- og klimaforkjempere.

Ingrid Fiskaa (t.h.) vvil gjerne bli ny nestleder under SV-leder Kirsti Bergstø.

03.01.2023 19:59

Etter at Kari E. Kaski trakk seg som kandidat til ledervervet, peker alt i retning av at dagens nestleder Kirsti Bergstø blir ny SV-leder etter Audun Lysbakken.

Det har utløst en debatt både i og utenfor SV hvorvidt Bergstø er fokusert nok på klimautfordringene. Og om en eller begge de nye nestlederne bør være en tydelig miljøpolitiker for å sikre at partiet fortsatt holder den grønne fanen høyt.

– Vi vil ha en nestleder med miljøprofil. Lars Haltbrekken er en bra kandidat, sier Oslos SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll.

Dagens nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at han stiller til gjenvalg. Han peker på at han står bak SVs klimastrategi Rettferdig Grønt Skifte.

Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa stiller til valg fordi hun «har veldig lyst å bygge et bredt folkeparti fremover». Hun sitter i Stortingets presidentskap og utenriks- og forsvarskomiteen. Men Fiskaa avviser at hun bare er en utenrikspolitiker.

– Jeg har et bredt interessefelt. Før jeg kom Stortinget jobbet jeg særlig med næring-, energi- og miljøpolitikk. Jeg er nok en allrounder, sier hun.

SVs Lars Haltbrekken og Kari E. Kaski kommer begge fra miljøbevegelsen og står hverandre nært politisk.

– Ingen miljømangel

– Er det behov for en person med tydelig klima- og miljøprofil i ledelsen?

– Jeg oppfatter at Kirsti er veldig opptatt av miljø og engasjert både i klimasaken og naturdelen, som er like viktige. SVs miljøpolitikk er mye mer i tråd med Naturvernforbundets helhetlige miljøpolitikk, som tar hensyn til både natur og klima, enn stiftelser som Zero.

– Jeg aksepterer ikke helt den måten å fremstille det som at Bergstø mangler noe på klima. Men jeg er heller ikke mot noen som har et veldig tydelig miljøengasjement. Men det er ikke en mangel som må fylles.

– Torgeir Knag Fylkesnes er dessuten den som har jobbet frem SVs politikk for et rettferdig grønt skifte. Jeg håper også at Torgeir fortsetter som nestleder, sier Fiskaa, som ønsket Bergstø som ny leder.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ønsker gjenvalg som nestleder.

Vært i fengsel

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra Trøndelag stiller fordi han tror det er «viktig å videreutvikle SV som et miljøparti som kombinerer rettferdig fordeling med miljø».

– Så skal valgkomiteen få lov å gjøre sin jobb, sier Haltbrekken. Han har den mest profilerte CV-en som miljøaktivist av de tre.

Haltbrekken har blant annet ledet Naturvernforbundet og sonet 30 dager i Trøgstad fengsel for sivil ulydighet.

Han ønsket Kaski som ny leder. Hun har en fortid i miljøstiftelsen ZERO. Haltbrekken og Kaski har i flere saker vært på kollisjonskurs med Bergstø i viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål:

Begge stemte i mars i fjor for å sende våpen til Ukraina. Bergstø stemte imot. Da debatten om norsk medlemskap i Nato startet, var de også på hver sin side.

Bergstøs utgangspunkt var at partiet slett ikke hadde behov for å tenke igjennom Nato-standpunktet på nytt. Kaski og Haltbrekken ville ha en ny diskusjon om Nato-medlemskap etter Russlands invasjon i Ukraina. Haltbrekken støtter flertallet i programkomiteen og forslaget fra flertallet i sentralstyret.

– Jeg stemte med flertall for at vi bør fjerne avsnittet om at vi skal melde Norge ut av Nato, sier Haltbrekken.

– Må ha respekt for SV

– Er det viktig at en med en miljøprofil som deg kommer inn i ledelsen?

– Jeg er sikker på at valgkomiteen vil jobbe for å sette sammen en god ledelse uansett. Nå er det viktig at vi drar sammen som et lag fremover. Det er mange uløste oppgaver både i Norge og verden, og vi er tjent med å stå samlet ovenfor disse utfordringene.

– Har Støre-regjeringen grunn til å frykte et tøffere og mindre samarbeidsvillig SV med Bergstø som leder?

– Ap og SV bør alltid og uansett hvem som er leder i SV ha stor respekt for SVs standpunkt. For de er en mindretallsregjering som er avhengig av støtte for å få flertall i Stortinget, sier han.

Leder i SVs valgkomité, Pål Julius Skogholt, lover «en veldig god innstilling som jeg tror er dekkende for alle de politiske meningene i partiet». Fristen er 1. februar.

– Betyr det en person med tydelig klimaprofil inn i partiledelsen?

– Det betyr det ikke nødvendigvis det. For det er en helhet i innstillingen. Jeg kan ikke si noe om hva det betyr for enkeltpersoner, svarer han.

Miljøbevegelsen fornøyd

Landsmøtet samles 17.–19. mars på Gardermoen. Det kan fremmes forslag på ny leder og andre poster i sentralstyret helt frem til strek settes i debatten på landsmøtet.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, synes det er synd at Kaski ikke stiller som leder.

– Vi følte oss trygg på hennes prioritering av miljøsaken, sier Gulowsen. Han regner med at Bergstø kommer til å fortsette SVs klima- og miljøpolitikk, som forbundet er fornøyd med.

Natur og Ungdom tok aldri stilling til hvilken kandidat de ønsket som leder av partiet. Men leder Gina Gylver legger ikke skjul på at det hadde vært stas med en tidligere sentralstyremedlem i organisasjonen i sjefsstolen i SV.

– Hun har jo sittet på NU-kontoret, så det hadde vært stas med henne som leder, sier hun.

Gylver sier at hun likevel forventer at SV fortsetter å være et tydelig miljøparti med Bergstø som leder.