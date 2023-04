Advarer Rødt mot å dra «krigsforbryterkortet» mot Jens Stoltenberg

– Som å kalle noen som ikke har drept for drapsmann, sier jurist.

Jens Stoltenberg ble kalt krigsforbryter fra talerstolen på Rødts landsmøte. Debatten handlet om våpenhjelp til Ukraina.

23.04.2023 11:19 Oppdatert 23.04.2023 11:39

Nato-sjef Jens Stoltenberg ble kalt krigsforbryter fra talerstolen på Rødts landsmøte lørdag. Utspillet fikk støtte fra partileder Bjørnar Moxnes.

Det skapte sterke reaksjoner: Utenriksminister Anniken Huitfeldt kalte den politiske drømmekraften til Rødt for «virkelighetsfjern». Byrådsleder Raymond Johansen sa utspillet skapte «større avstand» mellom politikerne.

Men finnes det reelle argumenter for å kalle Stoltenberg en krigsforbryter?

På ingen måte, sier juristene. Dette handler om noe annet.

To typer krigsforbrytere

Det er ikke hold for å bruke det ordet, mener jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Hun har doktorgrad i folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Det finnes to måter å benytte krigsforbryter-begrepet: Om de som faktisk har brutt folkeretten, og de som blir anklaget for å ha startet eller deltatt i kriger som mange misliker. Dette tilhører åpenbart siste kategori.

Hun mener politikere må tåle å være uenige med hverandre uten å dra «krigsforbryterkortet».

– Det blir litt som å kalle noen som ikke har drept noen for en drapsmann. Politikere må skille mellom regelbrudd og politikk.

Dette har med politikk å gjøre, ikke folkerett, understreker hun.

Partileder Bjørnar Moxnes på Rødt sitt landsmøte i Stavanger fredag.

– Veldig alvorlig

Camilla Guldahl Cooper er førsteamanuensis og hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole.

Hun også er klar i talen: Det foreligger ikke argumenter for å omtale Stoltenberg som krigsforbryter, sier hun.

– Det virker malplassert å dra opp uenigheter fra Libya-krigen i 2011, for å diskutere om vi skal gi våpen til Ukraina eller ikke.

Det Rødt viser til er at Stoltenberg kan ha brutt FN-pakten. Men det vet man ut fra Libya-rapporten at han ikke gjorde. Og brudd på FN-pakten gjør deg uansett ikke til en krigsforbryter, forklarer forskeren.

– Det er et veldig alvorlig juridisk begrep å bruke. Her brukes det som et politisk utspill.

Debatten om våpenhjelp gikk i Rødts landsmøte lørdag ettermiddag. Selve avstemningen skjer søndag.