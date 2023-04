Kilder til Aftenposten: Spill om sentralstyreplassen til Raymond Johansen

Næringsminister Jan Christian Vestre er høyaktuell som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Men er det plass til tre menn fra Oslo i sentralstyret?

Sentralstyreplassen til Raymond Johansen er i spill når den nye Ap-kabalen legges.

20.04.2023 13:55 Oppdatert 20.04.2023 14:56

Det er ett av spørsmålene valgkomiteen i partiet må finne svar på. Den er nå i innspurten av arbeidet med å sette sammen forslag til ny ledelse og nytt sentralstyre.

Valget skjer på landsmøtet som begynner 4. mai. Det regnes som sikkert at partiet vil gå fra en til to nestledere, og at kunnskapsminister Tonje Brenna fra Akershus blir én av dem.

Både Dagbladet og TV 2 har meldt at det nå ligger an til at valgkomiteen heller mot Jan Christian Vestre som den andre nestlederen.

Kilder med kjennskap til valgkomiteens arbeid, sier det samme til Aftenposten.

Det betyr i så fall at dagens nestleder, fiskeriminister Bjørnar Skjæran fra Nordland, må ut.

Samtidig: Ingenting er endelig bestemt.

En aktuell problemstilling

Hvis Vestre skal inn som nestleder, kan det få konsekvenser for en annen mektig Ap-politiker: Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Han sitter i dag i sentralstyret. Det gjør også leder og statsminister Jonas Gahr Støre. De er begge menn fra Oslo.

Det er også Vestre, til tross for restene av en haugesundsdialekt. Han sitter også i styret til Oslo Ap.

Spørsmålet blir: Er det plass til tre menn fra Oslo i sentralstyret? Flere kilder bekrefter at dette er en aktuell problemstilling, og at Johansens plass nå er i spill.

En kilde sier til Aftenposten at svaret er bastant nei.

Kilden, som har kjennskap til valgkomiteens arbeid, sier at Oslo Ap risikerer sentralstyreplassen til Raymond Johansen ved å støtte Vestre i valgkomiteen.

Samtidig har Oslo Ap gitt tydelig beskjed om at Johansen ikke skal røres.

Det får Aftenposten opplyst fra to andre kilder.

En tredje sentral kilde – som er tilknyttet Oslo Ap – sier at selv om fylkeslaget står hardt på at Johansens plass ikke skal røres, så vil man nok akseptere at plassen til Johansen ryker – dersom man får andre gjennomslag, som en ny partisekretær.

– Raymond Johansen har ikke behov for å kommentere dette, sier hans byrådssekretær Stian Valla Taraldsvik til Aftenposten.

Legger ny kabal

Spillet om ny partiledelse fikk en ny vending torsdag.

Da ble det klart at Finnmark Ap har spilt inn Tana-ordfører og tidligere nestleder Helga Pedersen som ny partisekretær. Pedersen selv bekreftet at hun stiller seg til disposisjon.

Kjersti Stenseng har i dag den rollen.

Det er kamp om flere av topposisjonene i partiet.

På et møte i Aps kvinnenettverk onsdag kveld kom det sterke reaksjoner på at likestillingsminister Anette Trettebergstuen kan bli vraket fra sentralstyret og fra vervet som kvinnepolitisk leder.

Cecilie Myrseth fra Troms er trukket frem som en mulig kandidat til rollen.

Valgkomiteen ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Den har siden januar jobbet med å sette sammen forslag til Arbeiderpartiets nye ledelse.

Partiet ligger elendig an på målingene før høstens kommunevalg. Ap har siden i fjor høst ligget godt under 20 prosent på målingene, og har ved flere målinger vært helt nede 15–16 prosent.

Dagens ledelse består av partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng. Partiet hadde tidligere to nestledere, men har bare hatt én etter at Hadia Tajik trakk seg i fjor vår.