Ber kommunene bosette 35.000 nye flyktninger i 2023

I år er rundt 35.000 flyktninger kommet til Norge. Støre sier vi kan få en ekstremsituasjon neste år. – Det kan bli færre, men det kan også bli flere, sier Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) orienterte om flyktningsituasjonen i Norge neste år.

25. nov. 2022 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Statsministeren sa at Norge i februar anslo 30.000 flyktninger til Norge. Tallet nærmer seg 35.000.

– Det er like usikkert å skulle spå inn i 2023. Vi venter at det vil komme like mange flyktninger fra Ukraina til Norge neste år som i år.

– Det kan bli færre, men det kan også bli flere, sa Støre. Han sa at det kan bli en «ekstremsituasjon» neste år.

I går var det ni måneder siden Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina. 6,5 millioner ukrainere er på flukt i eget land.

– Norge har tatt imot nesten 35.000 flyktninger til Norge. Det vi kan si, er at Norge og nordmenn har stilt opp for ukrainere. Dette har vært en god side av det norske samfunnet i vår tid, sa Støre.

Takker kommunene

Undersøkelser viser at på en skala fra 1 til 5 sier flyktningene at mottakene i Norge er på 4,4.

Det legger press på velferdsordningen.

– Jeg vil takke kommunene. Over hele landet har de tatt imot flyktninger. Det er et sterkt uttrykk for den viljen som er.

– Jeg er stolt og takknemlig for at alle har gjort en solid innsats. Sammen skal vi gi ukrainere et trygt opphold også i 2023, sa han.

I dag er over 32.000 flyktninger bosatt eller på vei til å bli bosatt i norske kommuner.

– De fleste er fra Ukraina. På seks måneder har vi bosatt like mange flyktninger som de siste fem årene, ifølge arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Hun sier at Norge «må holde trykket oppe».

– De nyeste anslagene sier at det vil komme 40.000 flyktninger fra Ukraina i år og i neste år. Vi venter også at de fleste som kommer, blir værende. Tilbakemeldingen fra kommunene er at det er stor bosettingsvilje, sa hun.

Tallene er usikre og ble justert opp for to uker siden. Årsaken er ødeleggelse av viktig sivil infrastruktur i store deler av Ukraina.

Store skader

«Den humanitære situasjonen er vanskelig i deler av Ukraina med store skader på boliger, sivil infrastruktur, strøm- og vannforsyning, samt problem med tilgang på medisiner. Arbeidslivet er hardt rammet, og det er mange med lav inntekt. Dette vil trolig bli ytterligere forsterket når vinteren setter inn», skriver UDI.

Ifølge Støre er Russlands plan tydelig:

– De vil knekke den ukrainske motstandsviljen. Jeg tror de mislykkes. Det utløser motstandskraft, sa han.

På spørsmål om Norge har kapasitet til å gi husly til 35.000 flyktninger, svarer han:

– Overordnet er ikke jeg i tvil om at vi kan klare å bosette 35.000. Men vi må vise fleksibilitet og improvisere for å få det til, sa han.

Statsminister Jonas Gahr Støre mandag under besøket til det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth.

Hastemøte i EU

Samtidig er EU-ministre som er ansvarlige for innvandring og migrasjon, innkalt til hastemøte i Brussel fredag.

Bakgrunnen er striden mellom Frankrike og Italia om hvem som hadde ansvaret for å ta hånd om migranter som ble plukket opp av det norskflaggede redningsfartøyet Ocean Viking.

Italia nektet skipet å legge til kai til tross for at det hadde plukket opp en rekke migranter utenfor landets kyst. Det endte med at skipet la til kai i Frankrike. Flere av de reddede migrantene skal tas inn av Norge.