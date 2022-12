Ap-toppen advarte mot hemmelige kundelister. Nå er hun taus etter at Støre ansatte pressesjef med nettopp det.

Jonas Gahr Støre ansetter rådgiver med hemmelig kundeliste fra forrige jobb. Det er stikk i strid med hva Ap mente på Stortinget i 2018 og som flere partitopper har advart mot før.

Kjesti Stenseng har sagt at hun ikke liker vandringen mellom politikk og PR- og konsulentbransjene.

Odd Inge Aas Journalist

10 minutter siden

Jonas Gahr Støre hentet i forrige uke inn to nye statssekretærer til Statsministerens kontor (SMK). De skal ha ansvaret for kommunikasjon. Den ene, Kristoffer Thoner, kom fra konsulentbyrået McKinsey. Kundelistene hans derfra er hemmelige. Thoner kan ikke si hvilke selskap han har jobbet for.

Dette er noe Arbeiderpartiet har advart mot ved flere anledninger de siste årene.

– Personlig er jeg skeptisk til en utvikling der mange politikere går frem og tilbake mellom politikk og kommunikasjons- og konsulentselskaper med hemmelige kundelister, sa partisekretær Kjersti Stenseng til Vårt Land i 2019.

Thoner jobbet som rådgiver for Ap og Støre under valgkampen i 2019. Da hadde han jobbet tre år i McKinsey. Etter engasjementet i Ap gikk han tilbake til McKinsey og jobbet der i tre nye år. Nå har Støre hentet ham tilbake.

Stenseng sa i Vårt Land-intervjuet at overganger mellom politikk og PR- og konsulentbransjene «ga grunn til å stille spørsmål ved om noen har hemmelige bindinger». Ap-toppen la til:

– Det er grunn til å være skeptisk om du har jobbet med hemmelige kundelister. Det stiller krav til den enkelte, men også oss til som eventuelt skal ta dem inn i verv. Er det ting offentligheten bør kjenne til?

Aftenposten ba tirsdag om et intervju med Stenseng om hennes syn på hemmelige kundelister for politikere.

«Stenseng har ingen kommentar», er svaret fra hennes pressekontakt Herman Høgby Robertsen.

Jonas Gahr Støre og rådgiver Kristoffer Thoner under et besøk i Bodø i 2019.

Klar advarsel fra Martin Kolberg

Ap-veteran Martin Kolberg var veldig klar i sin tale da han ledet Stortingets kontrollkomité. I 2013 tok han til orde for en ny lov. Den sa at komiteen skulle få utlevert kundelistene til folk i regjeringsapparatet med bakgrunn fra PR-bransjen.

– Nekter den aktuelle kandidaten eller PR-firmaet å gå med på det, må vi vurdere om vedkommende kan utnevnes, sa Kolberg til Klassekampen.

I 2014 fremmet Kolberg et forslag på Stortinget sammen med Sps Marit Arnstad og Per Olaf Lundteigen. Det sa at nye statsråder og statssekretærer måtte opplyse om tidligere oppdragsgivere.

Den manglende åpenheten «kan, med rette eller ikke, så tvil om politikkens integritet», het det da.

I 2018 gikk Ap enda lenger. De støttet et SV-forslag om at ikke bare kundelisten, men også innholdet i oppdraget skulle bli kjent for offentligheten.

«I stedet for å invitere til slike spekulasjoner ved å skjule hvem man har hatt oppdrag for, bør klientlisten offentliggjøres, slik at unødvendig mistenkeliggjøring kan forebygges», mente Ap da.

Les også Støre gikk til feil doktor

Støre ville lete internt i Ap

Før valget i fjor var ble Støre spurt av VG om det var aktuelt for ham å hente noen rett fra et PR-byrå og inn i sitt regjeringsapparat.

– Jeg ser ikke for meg noen overganger til en eventuelt Ap-ledet regjering. Vi har så mange flinke folk som er tillitsvalgte og engasjert i landet over, at det er der jeg vil se, svarte Støre.

I 2014 beskrev Støre PR-bransjen slik: « De selger dyre tjenester til folk som har nok penger til å betale for dem. Det forsterker forskjeller, mens jeg er for å redusere forskjeller».

Når Støre nå skulle ansette ny pressesjef, så han altså ikke til eget parti. Han gikk til konsulentselskapet McKinsey.

Aftenposten har tidligere skrevet at ansettelsen av Thoner har skapt frustrasjon og hoderysten blant sentrale personer i Ap og LO.

Slik svarer SMK

Aftenposten har via SMKs presseavdeling spurt Støre hvorfor han velger å hente en person fra et konsulentselskap med hemmelig kundeliste Støre fikk også spørsmål om han ikke fant flinke nok folk blant tillitsvalgte og engasjerte i Ap.

Les også Støre-regjeringen godtar mer hemmelighold enn Solberg-regjeringen

Kristine Kallset, statssekretær ved SMK svarer. I en e-post skriver hun at Thoner har redegjort for at McKinsey ikke gir råd av politisk art. Selskapet «driver med økonomisk analyse» og «tilhører en annen bransje enn PR-bransjen», skriver Kallset.

«Thoner er valgt fordi han har stor kompetanse og god innsikt i både politikk og media. Han har jobbet for statsministeren tidligere og vist at han har stor arbeidskapasitet, gode ideer og mye kunnskap», skriver Kallset.

Hun skriver også at Thoner har taushetsplikt om hvilke kunder han jobbet med i McKinsey. «McKinsey gjorde det klart for Thoner før utnevnelsen at taushetsplikten han har, gjelder overfor alle personer og organisasjoner, uten mulighet for unntak», skriver hun.

Dermed får heller ikke regjeringsråden innsyn i kundelisten. Det ble løsningen da Erna Solberg ansatte Julie Brodtkorp i en lignende rolle ved SMK. Hun hadde fortid i PR-selskapet JKL.

Skal vurdere egen habilitet

Aftenposten har spurt Støre om han med utnevnelsen av Thoner når gjør det stikk motsatte av hva Ap tidligere har tatt til orde for og kjempet for i Stortinget.

Kristine Kallset skriver i e-posten at Thoner på vanlig måte vil vurdere sin habilitet fra sak til sak.

«Han har snakket om habilitetsreglene med embetsverket på Statsministerens kontor, og opplyst om hvilke områder prosjektene han har jobbet med handlet om. Vi har tillit til at han vil håndtere dette korrekt hvis det skulle oppstå tvil om hans egen habilitet.»