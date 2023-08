37.000 elever kan miste gratis skolemat etter valget

I løpet av høsten skal alle elever på Oslos ungdoms- og videregående skoler få et gratis måltid på skolen. Får de borgerlige makten i høst, vil skolematen skrotes.

Christian Ciochina (18) synes skolematen er kjekk hvis han har glemt å spise, eller trenger litt ekstra påfyll med mat. Vis mer

Publisert: 28.08.2023 16:00

Kortversjonen I høst rulles gratis skolemat ut på Oslos ungdomsskoler. For videregående skoler ble ordningen innført forrige skoleår.

Hvis de borgelige partiene får makten etter valget i høst kan gratismaten forsvinne.

Dette vil gjelde 36,900 elever i videregående og ungdomsskoler

Høyre vil heller bruke pengene på at lavinntektsfamilier kan delta på fritidsaktiviteter og på å styrke skolenes budsjetter

– Det er et bra tilbud, spesielt for folk som har glemt frokosten eller trenger litt ekstra mat. Jeg er litt glemsk, så det er perfekt for meg, sier Christian Ciochina (18) lurt.

Han er avgangselev på Ulsrud videregående skole. Når Aftenposten treffer ham, har han forsynt seg med et eple fra buffeten med gratis frokost som møter elevene når de kommer til skolen.