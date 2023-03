Mørkt for Ap i storbyene. Slik vil de snu det.

Arbeiderpartiets topper i Norges største byer forklarer sine problemer i byene med uro nasjonalt. – Valget handler ikke om Jonas eller Erna, sier de.

Ap-toppene Emil Raaen (Trondheim) Kari Nessa Nordtun (Stavanger), Raymond Johansen (Oslo), Rune Bakervik (Bergen) vil ikke gi fra seg storbymakten uten kamp.

20.03.2023 11:09 Oppdatert 20.03.2023 11:47

I dag er det Arbeiderpartiet som styrer alle de største byene i Norge. Det ser ikke ut til at det vil vare.

På de siste meningsmålingene ligger de an til å miste flertallet i både Oslo, Bergen og Stavanger.

Selv i Trondheim, der Ap har hatt ordføreren i over 20 år, kan de ikke ta noe for gitt.

Torsdag samlet Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) toppkandidatene i de fire største byene på partikontoret på Youngstorget. Strategien for hvordan de skal vinne bykampen i valget, var tema.

I et intervju med Aftenposten forteller de om hvordan de skal løfte seg, men først:

– Hvorfor går det så dårlig for Ap i de store byene nå?

– Preget av nasjonal dagsorden

– Det er nok den nasjonale dagsordenen som preger bildet, mener Kari Nessa Nordtun.

Hun overtok som ordfører i Stavanger i 2019 etter et Høyre-styre som hadde vart siden 90-tallet. Ut fra dagens meningsmålinger tar Høyre over igjen til høsten.

– Det mange folk nå opplever, er at prisvekst og rentene påvirker lommeboken deres og muligheten de har for å leve livene sine. Det er en av de tingene kommunene ikke får gjort så mye med, sier Nordtun.

Hun får støtte av de andre bytoppene.

– Det er klart at situasjonen nasjonalt også preger lokalvalgene. Men vi skal gjøre noe med det vi får gjort noe med. En ting er å minne folk på at dette er et lokalvalg. Det handler ikke om Jonas eller Erna, det er vi som er på valg, sier Bergens byrådsleder Rune Bakervik.

Velferd foran skattekutt

Så hva vil de gjøre? Bytoppene har samlet seg bak parolen «Velferd foran skattekutt». Lokalt er eiendomsskatten det skattekuttet kommunene rår over.

– Betyr det at dere går til valg på eiendomsskatt?

– Vi går ikke til valg på å kutte eiendomsskatten, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

Han innførte eiendomsskatt da han ble byrådsleder i 2015, og sier han er utrolig takknemlig for alle som har bidratt.

Ifølge Johansen er en moderat eiendomsskatt avgjørende for å møte utfordringene som byene står foran, på områder som eldreomsorg, helse og skole.

– Vi lever lenger, det er bra. Jeg er over 60 år, men har bare levd to tredjedeler av livet. Men vi må være ærlig. Det kommer til å koste. Vi ser i alle byene at Høyre går frem. Alle stedene sier de at de vil ha skattekutt. Vi mener at det betyr velferdskutt, sier Johansen.

Han støttes av de andre toppene som vil ha svar på hvor Høyre vil kutte.

– Det som provoserer oss, er at Høyre slipper så billig unna. De må vise kortene sine, sier Rune Bakervik.

Uenighet om Senterpartiet

Gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossig, har gjort det klart at han mener det er Senterpartiet som ødelegger for Ap.

Han har tatt til orde for at det ville vært bedre for Ap å være i en mindretallsregjering alene, uten Senterpartiet.

Ordføreren i byen, Kari Nessa Nordtun, vil ikke svare på om hun er enig med ham.

– Jeg forholder meg først og fremst til det vi holder på med og kan gjøre noe med lokalt. Jeg har vært ordfører for en koalisjon der Senterpartiet er med, og vi har fått til mye god politikk i Stavanger sammen, sier hun.

– Er det vanskelig for dere i de største byene, at dere har regjeringssamarbeid med et parti som henter sine velgere fra distriktene?

– Det er en regjering som skal tenke hele landet og prioritere der uti fra det. Så det er viktig at vi har en regjering som ser storbyene like mye som vi ser distriktene, sier Nordtun diplomatisk.

På kant med regjeringen

Byene har imidlertid vært på kollisjonskurs med sin egen regjering i flere saker den siste tiden. Regjeringen har blant annet sagt nei til en lokal rusreform i Oslo og nei til å opprette fossilfrie «nullutslippssoner». I tillegg blir byene rammet av regjeringens skatteøkning på kraft.

De avviser likevel at Ap-Sp-regjeringen gjør det vanskelig for byene.

– Det er litt sånn at vi kan være forbannet over ting som skjer, men vi har ikke en regjering som driver og kutter i brillestøtten til folk lenger. Vi har en regjering som flytter makt fra arbeidsgiver til arbeidsfolk. Det må vi ikke glemme, mener Rune Bakervik.

Raymond Johansen fremhever at Ap tidligere har vært i en flertallsregjering med Sp og SV.

– Hvis alle kunne velge på øverste hylle, hadde nok vi foretrukket at det var en flertallsregjering bestående av den samme konstellasjonen som fra 2005 til 2013, sier han.

– Hvorfor det?

– For det første er det lettere å styre med en flertallsregjering. Det blir en enda bedre balanse i det. Nå er det en mindretallsregjering. Hvis vi ikke holder den sammen, vet vi ikke hva Senterpartiet vil gjøre. Hvis de da vil samarbeide med Høyre og Frp, blir det skifte av regjering. Slik er matematikken, med alle som har styrt ulike konstellasjoner, sier han.

Styrke: Koalisjonsbygging

Selv om det er oppoverbakke, har Ap-toppene tro på at de kommer til å vinne storbyene igjen.

Raymond Johansen begrunner dette nettopp med at de har klart å bygge brede allianser.

– Vi håper at politiske saker og verdispørsmål kommer på dagsordenen, sier Emil Raaen. Han er Aps nye toppkandidat i Trondheim, der Rita Ottervik går ut av politikken etter 20 år som ordfører.

På spørsmål om hva som avgjør valget sier han at han de ønsker å snakke om politikken og få tydelige alternativer på bordet.

– For vi tror at det er det folk og velgere er opptatt av.