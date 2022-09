Politikk Samferdsel Disse prosjektene kan bli kuttet når Norge må spare penger

Regjeringen har varslet at bruken av oljepenger skal ned og at statsbudsjettet for neste år blir strammere. Men hvor skal det kuttes? Her er prosjektene som står i fare.

12 minutter siden

Onsdag og torsdag denne uken var regjeringen samlet til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor. Her ble de siste avklaringene rundt statsbudsjettet for neste år spikret.

Både statsminister og finansministeren og har forsøkt å senke forventningene i forkant. På spørsmål om hvor de skal bruke mindre penger, har svaret flere ganger vært vei, jernbane og offentlige bygg.