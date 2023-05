Lars Petter Solås trekker seg fra Frps liste

Frps tidligere ordførerkandidat i Oslo følger oppfordringen fra partiet. Trekker seg fra Frps kommunevalgliste.

Lars Petter Solås sier han ikke vil stå i veien for partiet.

16.05.2023 15:29 Oppdatert 16.05.2023 15:58

– Jeg har hele tiden vært klar på at ansvaret for det som skjedde på nachspielet under Frps landsmøte 29. april ligger hos meg, og jeg har vært fast bestemt på å ta det ansvaret og å rette opp mine feil, skriver Solås på sin Facebook-side.

– Det innebærer også at jeg ikke skal stå i veien for partiet og de andre dyktige kandidatene på listen til Oslo Frp i det kommende valget. Derfor har jeg i dag søkt valgstyret i Oslo om å bli strøket fra partiets lister til bystyret og bydelsutvalget, fortsetter han.

«Uønsket adferd»

Solås ble fratatt sitt partimedlemskap, etter det partiet beskriver som «uønsket adferd» på et nachspiel under partiets landsmøte for to uker siden. Partiet kunne likevel ikke fjerne Solås fra førsteplassen på Frps kommunevalgsliste. Bare Solås selv kan velge å trekke seg ved å søke valgstyret om fritak.

Det har partiet innstendig bedt ham om å gjøre.

Bystyrets sekretariat bekrefter til Aftenposten tirsdag ettermiddag at de har mottatt fritakssøknad fra Solås.

– Vi tar det til etterretning at Solås har fulgt partiets oppfordring om å trekke seg. Nå avventer vi valgstyrets behandling av søknaden, sier assisterende generalsekretær i Frp Helge Fossum.

Fossum bekrefter at det er nummer to på listen, Magnus Birkelund, som rykker opp på førsteplass etter Solås i Oslo.

Magnus Birkelund står på annenplass på Frps bystyreliste. Han er klar til å fronte Oslo-partiet etter at Solås har trukket seg.

Klart til å ta over

Annenkandidat Magnus Birkelund har sagt at han er klar til å rykke opp hvis partiet ønsker det.

«Dette er en veldig trist sak for alle de berørte, deriblant for Lars Petter Solås som er en dyktig politiker, og som har gjort veldig mye bra. Nå som situasjonen er blitt som den er blitt så er jeg klar for å gjøre mitt for at Oslo Frp får et best mulig valgresultat, og for at vi får et skifte i byen. Jeg er motivert til å gjøre denne jobben, og om Oslo Frp ønsker det er jeg beredt til å lede laget med mange dyktige kandidater», uttalte Birkelund til Aftenposten søndag.

Birkelund er i dag bransjedirektør for servicehandel i hovedorganisasjonen Virke. Han jobbet tidligere som rådgiver for Frps finansfraksjon på Stortinget i flere år. Før det jobbet han i Nordea i nær ti år.

– Vi er sikre på at Birkelund kommer til å gjøre en strålende jobb når den tid kommer, sier fylkesleder i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen.

Meeg-Bentzen sier partiet setter pris på Solås’ beslutning.