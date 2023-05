Tonje Brenna og Jan Christian Vestre valgt som nye nestledere

For første gang sitter to politikere fra Utøya-generasjonen i partiets ledelse.

Ørnen er lettet. Jonas Gahr Støre ble gjenvalgt med trampeklapp.

05.05.2023 17:33

Arbeiderpartiet har en ny ledelse. Den er fornyet med to unge nestledere: Tonje Brenna (35) og Jan Christian Vestre (36) ble valgt med stående applaus i den tradisjonsrike salen på Folkets Hus i Oslo.

Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng er også gjenvalgt, tross mye bråk i forkant av landsmøte.

– Kjære landsmøte. Først for min egen del, fra innerst i sjelen, innerst i hjertet, hele mitt politiske engasjement: tusen takk for tilliten, sa Støre.

Til Aftenposten fortalte Støre tidligere denne uken at han har skaffet seg en arverekke til den dagen han ikke skal være leder lenger.

Tonje Brenna blir ny nestleder. Jessheim-damen har selv beskrevet seg som glad i folk og arbeidssom.

Utøya-generasjonen

Brenna og Vestre var på Utøya da 69 mennesker, de fleste av dem unge AUF-ere, ble skutt og drept. Terroristen ville stoppe rekrutteringen til det norske sosialdemokratiet.

To av dem kulene aldri traff, er nå innstilt som nestledere i Arbeiderpartiet. De er fra før statsråder.

Støre ga dem tillit allerede i 2021. Da valgte han dem til statsråder for utdanning og næring. De har begge hatt prestisjefulle oppgaver i forbindelse med landsmøtet også.

Begge har ledet hver sin redaksjonskomité, som har samskrevet de innkomne forslagene fra fylkene rundt om i landet.

Bråk om partisekretær

For en uke siden var det ikke selvsagt av valget skulle gå så fredelig for seg.

En partisekretærduell så i siste time ut til å oppstå, hvor Helga Pedersen fra Tana i Finnmark hadde lagt opp til en kampvotering mellom henne og Kjersti Stenseng.

Jokeren fra nord synliggjorde en vaklende støtte til Stenseng, da det ble holt uformelle avstemninger mellom henne og Pedersen. Ifølge TV 2 ga avstemningen på det siste møte i valgkomiteen en knapp seier til Stenseng.

Men så trakk Pedersen seg. Hun fortalte at en telefonsamtale fra Støre hadde bidratt til avgjørelsen. Stående igjen sto ledelsen som var enstemmig innstilt av valgkomiteen.

Fakta Disse er valgt inn i Aps sentralstyre Leder: Jonas Gahr Støre, Oslo

Partisekretær: Kjersti Stenseng, Innlandet

Nestleder: Tonje Brenna, Akershus (Ny)

Nestleder: Jan Christian Vestre, Oslo (Ny)

Cecilie Terese Myrseth, Troms

Marte Mjøs Persen, Vestland

Ingvild Kjerkol, Trøndelag

Terje Aasland, Vestfold og Telemark

Bjørnar Skjæran, Nordland

Ahmed Lindov, Agder (Ny)

Kari Nessa Nordtun, Rogaland (Ny)

Anette Trettebergstuen, leder av kvinnenettverket

Peggy Hessen Følsvik, LO

Mette Nord, Fagforbundet

Jørn Eggum, Fellesforbundet

Tore O. Sandvik, Trøndelag

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal

Masud Gharahkhani, Buskerud (Ny)

Kristina Hansen, Finnmark (Ny)

Sindre Martinsen-Evje, Østfold (Ny)

Raymond Johansen, Oslo Vis mer

Mange gjenvalgt til sentralstyret

Det innstilte sentralstyret ble også valgt. Se faktaboks for medlemmer. Før valgkomiteen startet sitt arbeid, var fokuset at sentralstyret i sin daværende form var for topptungt.

Organet er ment å gi innspill til ledelsen og regjeringen, og den funksjonen blir svekket når så mange av medlemmene selv sitter i regjering.

Det ble derimot ikke store utskiftinger av folk fra regjering og storting. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård går ut av styret og blir erstattet av Sindre Martinsen-Evje.