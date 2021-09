Flertallet på Stortinget krever ekstern gransking av pendlerbolig-saken

Et flertall på Stortinget vil ha en ekstern og uavhengig gransking av pendlerbolig-saken. Nå har administrasjonen bestilt ekstern revisjon.

21. sep. 2021 18:39 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten har avslørt at flere politikere har tjent godt på Stortingets ordning for pendlerboliger. Både Stortinget og enkeltpolitikere risikerer nå baksmell på skatten fordi administrasjonen kan ha feiltolket skattereglene i over 20 år.

Presidentskapet på Stortinget har varslet intern gjennomgang av regler og rutiner.