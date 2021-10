Høyre med stormløp mot Støre-regjeringen

Høyre fyrer løs med 22 spørsmål til de nye statsrådene i den første spørretimen. Erna Solberg mener ikke det er for tidlig å kreve svar.

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har byttet roller. Nå er det han som er statsminister og hun som leder opposisjonen.

Erna Solberg har flyttet ut av statsministerboligen. Den nye tilværelsen som leder for opposisjonen på Stortinget er allerede i gang. Det skal Jonas Gahr Støres regjering få merke.

Onsdag må flere av de nye ministrene møte de folkevalgte i sesongens første spørretime. Høyre har sendt av gårde 22 spørsmål de krever svar på.

– Dere gir ikke den nye regjeringen mye tid til å henge av frakken og sette seg inn i arbeidet?

– Nei, men de har levert hurdalserklæringen. Mange av spørsmålene våre er knyttet til å oppklare hva som ligger bak den. Vi må forvente at det ligger en tanke bak ordene som er lagt inn, sier Solberg til Aftenposten.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Rigmor Aasrud registrerer Høyres raske forvandling fra posisjon- til opposisjonsparti:

– Jeg må si Høyres hamskifte fra regjeringsparti til undrende opposisjon har gått imponerende fort. Våre statsråder står selvsagt klare til å svare på alle spørsmål, skriver hun i en e-post.

Men Solberg mener altså at det er på tide å sette inn støtet:

– Det er ikke så mange spørretimer. Stortingsgruppen har gått for litt halv maskin i en måned og mange har lyst til å begynne arbeidet, sier Høyre-lederen.

Like etter valget holdt Solberg en tale hvor hun lovet å føre en «konstruktiv» opposisjonspolitikk:

«For Høyres del vil vi nå gå i opposisjon til den nye regjeringen når denne blir utnevnt. Høyre vil føre en tydelig, men konstruktiv, opposisjonspolitikk slik vi gjorde under den rødgrønne regjeringen frem til 2013», sa hun.

– Er det konstruktivt å kreve svar på kompliserte spørsmål som virkningen for CO2-utslipp av endring i avgifter på drivstoff så kort tid?

– De bør jo ha en tanke om det. Dette er et standpunkt Ap har hatt siden januar i fjor. De sier at de skal gjennomføre CO2-reduksjoner, men er utydelige på i hvilket tempo.

– Frykter du at de ikke har en slik tanke?

– Det er vanskelig å se at målsettingene kan oppnås med de virkemidlene. Plattformen er veldig uklar på mange av disse punktene.

Fakta Disse blir Høyres spydspisser Erna Solberg har valgt hvem som skal lede Høyres arbeid i de ulike komiteene på Stortinget. Partiet har fått tre komitéledere. De er: Tone Wilhelmsen Trøen: Helse- og omsorgskomiteen Ine Eriksen Søreide: Utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich: Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dette blir Høyres fraksjonsledere i de andre komiteene: Henrik Asheim: Arbeids- og sosialkomiteen Nikolai Astrup: Energi- og miljøkomiteen Tage Pettersen: Familie- og kulturkomiteen Tina Bru: Finanskomiteen Sveinung Stensland: Justiskomiteen Mudassar Kapur: Kommunal- og forvaltningskomiteen Linda Hofstad Helleland: Næringskomiteen Trond Helleland: Transport- og kommunikasjonskomiteen Jan Tore Sanner: Utdannings- og forskningskomiteen Vis mer

Dette spør de om

Det er en variert meny Høyres politikere byr på til regjeringen.

Tina Bru sitter nå i finanskomiteen. Hun spør finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om regjeringens plan om å differensiere veibruksavgiften alt etter hvor i landet bilistene bor.

– Hvordan ønsker statsråden å utforme denne, på en rettferdig måte som også sørger for at vi når klimamålene våre? spør hun Vedum.

Tone Wilhelmsen Trøen har gått fra å være stortingspresident til å bli leder i helse- og omsorgskomiteen. Hun mener pasientenes helsetjeneste ikke er nevnt med ett ord i regjeringens plattform. Hun mener det viser en ny kurs i helsetjenesten.

– Betyr det at regjeringen ikke lenger mener at det er pasientens behov som skal settes først, og hva mener statsråden er alternativet til pasientens helsetjeneste? spør hun helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) må svare på hvorfor regjeringen vil reversere domstolsreformen og hva det vil koste i økonomiske og personalmessige ressurser å gjenopprette 20 polititjenestesteder. Hun må også svare på hvor pengene skal hentes fra.

Mathilde Tybring Gjedde mener regjeringen uthuler effekten av CO2-avgiften med diverse unntak i erklæringen, blant annet at avgiftene på drivstoff skal ned.

– Kan statsråden da garantere at utslippseffekten av CO2-avgiften ikke reduseres? spør hun klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

Avgått utenriksminister Ine Eriksen Søreide har også et spørsmål til sin etterfølger Anniken Huitfeldt (Ap). Hun sier Norge vil være det eneste NATO-landet som deltar som observatør på statspartsmøtene om traktaten om forbud mot kjernevåpen.

– Mener utenriksministeren forbudstraktaten er i tråd med våre NATO-forpliktelser? spør hun Huitfeldt. Søreide lurer også på hvilke reaksjoner som er kommet fra allierte på regjerings valg om å delta på møtet.

Ikke for å avkle Støre og Vedum

Erna Solberg hevde at Høyre ikke gjør dette for å avkle regjeringen for å ha strødd rundt seg med urealistiske valgløfter.

Hun hevder det er noe velgerne kommer til å oppdage selv.

– Men det er viktig å finne ut hva de mener. Det er mye slagord og lite substans fra den nye regjeringen. Det er viktig å vite. Vi må finne ut om det er fordi de ikke er enig i substansen, eller om de faktisk har konkrete virkemidler, sier Solberg.