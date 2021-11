Aftenpodden: Har stortingspresidenten den nødvendige tilliten?

Den ukentlige politikkpodkasten Aftenpodden diskuterer situasjonen til stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), som er under hardt press.

18. nov. 2021 12:00 Sist oppdatert 26 minutter siden

Hansen skapte fallhøyde for seg selv, da hun erklærte at hun skulle rydde opp på Stortinget. Denne uken avslørte Adresseavisen at hun selv hadde pendlerleilighet i Oslo til tross for at hun bodde i Ski.

Nå har flere partier bedt henne redegjøre - og det spekuleres i hennes fremtid. Aftenpodden går inn i debatten.

Hver torsdag ser Aftenpodden på de største og mest interessante sakene i norsk politikk og samfunnsdebatt, med programleder Lars Glomnes, sjefredaktør Trine Eilertsen, politisk redaktør Kjetil Alstadheim og NTB-nyhetsredaktør Sarah Sørheim.

