SV og Venstre vil stanse import fra Russland. – Enkelt å være bråkjekk, svarer Frp.

SVs Ingrid Fiskaa vil som Venstre ha slutt på den økende handelen med fiskefôr og smolt med Russland. – Tror ikke vi skal drive privatpraktiserende utenrikspolitikk, svarer Frps Christian Tybring-Gjedde.

Frps Christian Tybring-Gjedde støtter regjeringen mot krav om stans i fôrimport fra Russland.

23. juli 2022 18:14 Sist oppdatert nå nettopp

Det er sprik i opposisjonen om hvorvidt de norske sanksjonene mot handelen med Russland går langt nok:

Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina i februar. I mars 2022 var importverdien fra Russland rekordhøy og utgjorde 3,1 milliarder kroner. Importverdien har deretter falt.

Sanksjonene innebærer ikke forbud mot alle handel med Russland. Norge kjøpte fortsatt varer av Russland for nærmere 1 milliard kroner i juni. Importen av laksefôr – som ikke omfattes av sanksjonene – er nær doblet i juni sammenlignet med samme tid i fjor.

– Regjeringen setter økonomiske interesser foran en boikott som smerter, mener Venstres næringspolitiker Alfred Bjørlo.

Venstre vil ha forbud mot all import og eksport av fiskeprodukter til Russland. SVs utenrikstalsperson Ingrid Fiskaa deler bekymringen.

– Jeg er bekymret over at denne handelen har økt. De aktørene som nå øker eksporten eller importen av råstoff eller smolt, bør rett og slett la være med det. De bør heller ta del i det som er den generelle sanksjonspolitikken, sier Fiskaa.

Frp: Kan ikke ses isolert

– Jeg vil ikke henge meg på Venstre og SV. Jeg tror ikke vi skal drive privatpraktiserende utenrikspolitikk i disse tider. Jeg tror ikke det er smart, sier Frps utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde.

Han mener at spørsmål om fiskefôr og smolt ikke kan ses isolert som et handelsspørsmål.

– Det må ses i sammenheng med forvaltningen av fiskerisressursene i Barentshavet. Fiskeriavtalen sier ingen ting om fôr og smolt. Vi må vite og være sikre på om Russland tolker det på den måten.

– Det er enkelt å sitte i opposisjon å mene det ene eller andre. Jeg tror regjeringen har den nødvendige innsikten til å bestemme om de skal pålegge norske eksportører og importører å innstille eller ikke, sier Tybring-Gjedde.

– Støre har vært klok

Han viser til at Norges avtale med Russland også omfatter søk og redning i nordområdene.

– Det er enkelt å være bråkjekk her. Venstre har for så vidt vært det hele tiden. Jeg synes at statsminister Jonas Gahr Støre har vært klok på fiskerisiden når han har sett det annerledes.

– Torsken ser som kjent ingen grenser under vann. Derfor har vi en avtale med Russland. Det ville være katastrofalt for fisken, men også for Norge og Russland, om den ryker. Det er et totalbilde her. Og det er veldig komplisert.

– Det er ingen som ønsker å opprettholde en handel med Russland som normalt sett ville ha vært rammet av sanksjoner. Jeg tror regjeringen har mer informasjon til å vurdere dette enn vi opposisjonspolitikere har, sier Frp-eren.

Ingen i Høyres ledelse har anledning til å kommentere sanksjonene mot Russland, får Aftenposten opplyst.

– Er sitt ansvar bevisst

Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet sier at Norges samhandel med det russiske markedet er liten sammenlignet med andre handelspartnere.

– Importen og eksporten har gått kraftig ned i andre kvartal. For det som gjenstår av handel har det i hovedsak vært betydelig volumnedgang. Priseffekter bidrar til at handelsnedgangen ikke er enda større, sier hun.

Norske bedrifter er svært forsiktige med å handle med Russland, ifølge Hansen. Mye av importen i andre kvartal er leveranser av kontrakter inngått før Russlands invasjon av Ukraina.

– Handel med fiskefôr og fôrråvarer er ikke omfattet av Norges sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet opp om og gjennomført i norsk rett alle de restriktive tiltakene mot Russland vedtatt av EU, med et par unntak.

– Næringsaktørene må selv ta stilling til hva de importerer eller eksporterer innenfor det til enhver tid gjeldende sanksjonsregimet. Vår oppfatning er at næringslivet er seg sitt ansvar bevisst og følger sanksjonene, skriver Hansen i en e-post.