Forsvarsforsker mener Norge bør sende våpen til Ukraina

EU sender våpen til Ukraina. Nå krever flere at regjeringen gjør det samme.

M72 er en våpenserie som blir produsert av Nammo. Det er våpen i denne serien Ulriksen mener Norge kan bidra med til Ukraina.

Søndag ble det kjent at EU sender våpen til Ukraina. Norges naboland Sverige og Danmark er blandt landene som nå sender ned våpen og militært utstyr ned til det krigsherjede landet.

Guri Melby (V) er en av de som har bedt regjeringen følge etter. Enn så lenge har regjeringen planlagt å sende nedover hjelmer, vester og nødrasjoner. De har ikke sendt ned noe våpen enda, men sier de vurderer det.

Rødts Bjørnar Moxnes derimot, mener Norge ikke bør sende ned våpen, skriver Nrk.

Det skal være et møte i Stortingets utenrikskomité i kveld.

– Dette er et sikkerhetspolitisk jordskjelv. Det vil se rart ut om vi holder tilbake nå.

Det sier Ståle Ulriksen, han er forsker og lektor på Forsvarets høgskole. Han mener Norge bør sende både våpen og annet strategisk materiell til Ukraina.

Forsker: Viktig å sende nattoptikk og annet utstyr i tillegg

– En ting er å sende våpen, men det som kan være like så viktig er å sende ulikt materiell som gjør at våpen fungerer på best mulig måte. Nattoptikk, radarer og sensorer kan være vel så viktig for å forsvare seg, sier Ulriksen.

Ulriksen sier det ikke vil få store konsekvenser for Norge spesielt om vi sender nedover slikt utstyr nå.

– Jeg tenker ikke vi blir blinket ut som spesielt radikale. Det er også viktig at vi ikke blir sett på som et land som kan bli mobbet med og er svake.

Han viser også til at vi allerede har lagt oss på den europeiske linjen i konflikten. Norge har knyttet seg til økonomiske sanksjoner mot Russland og stengt luftrommet for russiske fly.

– Det er derfor naturlig at Norge også bidrar med våpen og annet utstyr, mener han.

Ny utenrikspolitikk

Dersom Norge sender våpen til Ukraina, vil det innebære en re-orientering av norsk utenrikspolitikk. Prinsippene som styrer norsk våkeneksport er nedfelt i et stortingsvedtak fra 1959, som fastslår at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.

Men i 1967 presisterte Stortinget hva det mener med vedtaket, etter en debatt om om våpeneksport og forholdet til allierte land.

Da ble følgende slått fast i en innstilling fra Utenriks- og konstitusjonskomiteen:

«Stortingsvedtaket av 1959 tar etter komiteens oppfatning ikke sikte på å regulere forhold som står i forbindelse med vår egen forsvars- og sikkerhetspolitikk, men berører bare kommersiell våpeneksport».

Dette ble enstemmig vedtatt av Stortinget november 1967.

Jusprofessor Knut Einar Skodvin sier til Dagbladet at det ikke finnes noe juridisk hinder for at Norge kan sende våpen til Ukraina nå.

Foreslår å sende ned flere typer våpen

Mengden vi bør sende ned, kommer helt an på hvor mye vi har selv, sier Ulriksen. Han sier det er viktig at Norge opprettholder et godt nok forsvar her hjemme også.

– Vi vet ikke hvordan denne konflikten kommer til å utvikle seg.

Ulriksen mener heimevernet har en del våpen som kunne blitt sendt ned til Ukraina. Her sier han det er snakk om typen Mg-3, som er et maskingevær.

Det er maskingeværet at typen MG-3 som Ulriksen mener Norge kan sende til Ukraina.

Han peker også på at Nammo, en bedrift på Raufoss, produserer «den beste ammunisjonen i verden». Han mener bedriftens M72, en våpenserie av skulderholdte våpen er noe Norge kan sende ned.

Også NM140 MP, som er en type ammunisjon, er noe Ulriksen mener Norge kan sende ned, sammen med rifler som kan bruke den. Dette er panserbrytende ammunisjon.

Av annet utstyr som kan sendes ned nevner han en type artilleriradar som heter Arthur. Denne har ikke Norge så mange av.