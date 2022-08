Høyre foreslår økt strømstøtte allerede fra 1. september

Høyre foreslår å øke strømstøtten til folk til 90 prosent av alle kostnader over 70 øre allerede fra 1. september. Erna Solberg er åpen for å hasteinnkalle Stortinget i ferien for å få dette til.

Høyre-politiker Erna Solberg har startet sommerturneen i ny Høyre-buss. Hun kommer med strømløfter underveis.

3. aug. 2022 18:00 Sist oppdatert 17 minutter siden

– Staten tar inn veldig mye penger på strøm for øyeblikket. Dette er en inndragning av penger fra norske familier og bedrifter, sier Solberg.

Hun mener det nå er et sterkt behov for økt strømstøtte.

– Alle trodde det ville bli lavere priser og mindre forbruk i sommer. Men prisene er blitt høyere, særlig på Sør- og Vestlandet. Derfor går vi inn for 90 prosent allerede fra september av, sier hun.

Ifølge regjeringens strømstøtteordning skal det ikke dekkes 90 prosent før fra 1. oktober. Frem til da dekkes 80 prosent (se faktaramme).

– Hvis regjeringen trenger et vedtak fra Stortinget på dette, så er vi forberedt på å lage til et ekstraordinært møte på Stortinget, sier Erna Solberg.

– Makspris er ikke lurt når det nå snakkes om at det er så ille at det kan bli rasjonering av strøm til vinteren. Da vil ikke makspris hjelpe eller gi noen incentiver for å spare på strømmen, sier hun.

Fakta Strømstøtteordningen Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2023. Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører, overstiger 70 øre pr. kilowattime (kWh), vil staten betale 80 prosent av prisen over dette nivået. For forbruk fra oktober til desember 2022 dekkes 90 prosent. Vis mer



Solberg legger til:

– Økt strømstøtte betyr også at staten må være mer forsiktig med pengebruken på andre områder for å hindre økt press på renten.

Høyre jobber også med forslag til en rekke andre tiltak som kan bidra til å dempe strømkrisen. Blant dem er et forbedret forslag til strømstøtte til småbedrifter.

– Dette har vært vårt viktigste ankepunkt mot regjeringens opplegg, sier hun.

– Vi har ventet i nesten syv måneder

– Regjeringen sier det er dumt å forhaste seg når det gjelder tiltak for bedriftene, fordi feil tiltak kan forverre problemet. Er du enig?

– Det er nesten syv måneder siden Høyre foreslo at det måtte settes inn hjelp til små og mellomstore bedrifter for å takle høye strømpriser. Nå må regjeringen komme med forslagene sine, sier hun.

– Hva synes du generelt om regjeringens håndtering av strømkrisen?

– De har vært litt trege på noen punkter. Men jeg vil ikke sitte og sutre over det. Vi vil gjerne sette oss ned med regjeringen og komme opp med gode ordninger i fellesskap.

Solberg sier også at hun gjerne vil ha scenariene regjeringen arbeider etter, frem i offentligheten.

– Hvis strømkrisen skal vare i flere år, trenger vi åpenhet slik at vi alle kan vurdere grunnlaget for hva slags politikk som bør føres fremover.

Solberg mener man må «kjøre på» så flaskehalsene i de store kraftlinjene som overfører strøm fra nord til sør blir fjernet.

– Vi må sette full fart på denne utbyggingen. Det er ikke sunt for næringslivet at det er store kraftressurser som vi ikke får brukt, sier hun

Regjeringen arbeider med flere nye tiltak

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) letter på sløret i dag når det gjelder hvilke tiltak regjeringen jobber med. Han forteller til Dagbladet at det dreier seg om fire tiltak:

* Forlengelse av strømstøtten til boliger.

* Strømstøtte til utsatte bedrifter.

* Tiltak som sikrer tilstrekkelig fyllingsgrad i magasinene.

* Ordning der strømeksporten reduseres automatisk hvis magasinfyllingen går under et gitt nivå.

– Vi jobber på spreng for å få på plass støtteordninger som sikrer både forbruker og næringslivet forutsigbarhet og bærekraftige rammebetingelser, sier Aasland.

Han sier ikke når forslagene blir lagt frem, men TV 2 og VG skriver at regjeringen håper det kan skje neste uke. TV 2 får opplyst at det kan ta lengre tid.

Regjeringen er under et stadig voksende press med tanke på å gjøre noe med prispresset på strøm. SV, Rødt og Fremskrittspartiet støtter en hasteinnkallelse av Stortinget, noe presidentskapet skal avgjøre mandag 8. august.

Tirsdag var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møte med sine ordførere i Sørvest-Norge der strømkrisen var tema. Også internt i Sp er det misnøye med at regjeringen ikke har tatt større grep.