Meyer møter Jensen om bråket i SSB: – Gleder meg til møtet, sier SSB-sjefen.

– Det er flott at hun har bedt meg om et møte, og jeg gleder meg til å redegjøre for hvor vi står nå, sa SSB-sjefen Christine Meyer til de fremmøtte journalistene utenfor finansdepartementets bygning i Akersgata i formiddag.

Den politiske uroen i kjølvannet av omorganiseringen i SSB vokser.

Senterpartiets stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete er urolig for omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå og for at tilliten til byrået kan bli svekket.

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i fremtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete til NRK.

Les intervjuet med SSB-sjefen: Snakker for første gang om bråket i SSB

Avviste Sp-kritikk

Idet hun gikk inn døren til finansdepartementet, avviste Meyer at dette var tilfelle og la til at hun ville kommentere dette senere.

Navarsete tar til orde for at omorganiseringen bør stanses og peker på finansminister Siv Jensen (Frp).

– Det må gås nye runder og kanskje gjøres om på noen vedtak, sier Navarsete.

Det er varslet en pressemelding fra finansminister Jensen etter møtet.

Betydelig endring

Ledelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB), med direktør Christine Meyer i spissen, er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået.

25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy som offentlig har kritisert omorganiseringen i sterke ordelag.

I et intervju med Aftenposten i helgen sa Holmøy:

– Jeg synes det som skjer er dypt urettferdig. Jeg har aldri jobbet så hardt som jeg gjorde i 2016 og første halvdel av 2017, da jeg både satt i Brochmann 2-utvalget og ledet et stort beregningsoppdrag. I Finansdepartementets tildelingsbrev sto det også at dette skulle gis topp prioritet. Det er blitt mange netter og helger, og jeg har fått høre at jeg har levert bra. SSB belønner dette ved å gi meg sparken.

Holmøy står bak det kontroversielle «innvandringsregnskapet». Å sette en prislapp pr. innvandrer, har vært omstridt. Holmøy mener at nødvendigheten av å få frem slike fakta, trumfer risikoen for stigmatisering.

Hans utregninger er blitt brukt i Perspektivmeldingen og Brochmann II-utvalget.