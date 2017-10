Mandag møtte SSBs administrerende direktør Christine Meyer på finansminister Siv Jensens kontor. Bakgrunnen var en heftig, offentlig debatt om et større omstillingsarbeid i byrået. Siv Jensen beskriver i etterkant møtet som nyttig.

– I lys av uroen som har oppstått, diskuterte vi også innretningen av forskningsavdelingen og leveransene til regjeringen, Stortinget, departementene og partene i arbeidslivet. Meyer vil komme tilbake til meg med sitt forslag til løsning i et nytt møte om en ukes tid, sier Siv Jensen i en e-post til Aftenposten.

– Vi skal komme opp med tiltak som kan bidra til å roe ned situasjonen, sier Meyer, men vil på direkte spørsmål ikke si noe mer konkret om hva hun tenker seg.

– Vi skal om en uke diskutere mulige tiltak for å imøtekomme de bekymringer mange har, sier SSB-sjefen.

– God, relevant forskning

Jensen sier hun som øverste leder av etaten er opptatt av å forsikre seg om at «SSB kan fortsette å levere god, relevant og uavhengig forskning og analyser av norsk økonomi, arbeidslivet, innvandring og klima.»

Det ble rabalder om SSB da det ble kjent at byråets Erling Holmøy, kjent for det som kalles innvandringsregnskapet, ikke får forske lenger.

Ordknapp SSB-sjef

SSBs Christine Meyer sa før mandagens møte at hun gledet seg til å redegjøre for saken overfor finansministeren. Etter møtet forsvant Meyer ut bakveien fra finansdepartementet, men møtte mediene til intervju senere i SSBs lokaler i Oslo sentrum.

– Jeg har aldri på noe tidspunkt vurdert min stilling, sier Meyer til Aftenposten etter møtet.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

– Det er slik at mitt mandat har vært å omstille SSB, forklarer Meyer som legger til at slike omstillinger skaper ikke bare uro internt, men det skaper også uro og usikkerhet i omgivelsene.

– Det er viktig at vi står fast og trygt igjennom dette, jeg har tenkt å bli, slår hun fast.

Den politiske uroen i kjølvannet av omorganiseringen i SSB vokser.

Senterpartiets stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete er urolig for omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå og for at tilliten til byrået kan bli svekket.

– Jeg har ikke tillit til at SSB vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i fremtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker annerledes, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete til NRK.

Avviste Sp-kritikk

Meyer tar overfor Aftenposten avstand fra Navarsetes fremstilling og mener den er urimelig.

– Den kritikken er helt grunnløs, sier Meyer og forteller at man har satt opp tre prinsipper som ble lagt til grunn da stillingene til forsker- og statistikkavdelingen ble lyst ut. Det er lederne i disse avdelingene som har foretatt rekrutteringen.

– Hvilke tema forskerne har jobbet med, har ikke vært en del av den vurderingen, sier hun og legger til: – Jeg har ikke hatt noe med hvem som er valgt ut, sier Meyer.

Navarsete tar til orde for at omorganiseringen bør stanses og peker på finansminister Siv Jensen (Frp).

– Det må gås nye runder og kanskje gjøres om på noen vedtak, sier Navarsete.

Betydelig endring

Ledelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB), med direktør Christine Meyer i spissen, er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering av byrået.

25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver, selv om de får beholde forskertittelen. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy som offentlig har kritisert omorganiseringen i sterke ordelag.

I et intervju med Aftenposten i helgen sa Holmøy:

– Jeg synes det som skjer er dypt urettferdig. Jeg har aldri jobbet så hardt som jeg gjorde i 2016 og første halvdel av 2017, da jeg både satt i Brochmann 2-utvalget og ledet et stort beregningsoppdrag. I Finansdepartementets tildelingsbrev sto det også at dette skulle gis topp prioritet. Det er blitt mange netter og helger, og jeg har fått høre at jeg har levert bra. SSB belønner dette ved å gi meg sparken.

Holmøy står bak det kontroversielle «innvandringsregnskapet». Å sette en prislapp pr. innvandrer, har vært omstridt. Holmøy mener at nødvendigheten av å få frem slike fakta, trumfer risikoen for stigmatisering.

Hans utregninger er blitt brukt i Perspektivmeldingen og Brochmann II-utvalget.