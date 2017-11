Frps stortingsgruppe vil ha Hagen i Nobelkomiteen

I ettermiddag diskuterte Fremskrittspartiets stortingsgruppe om de vil at tidligere Frp-leder Carl I. Hagen skal bli partiets medlem i Nobelkomiteen.

Ved 16.30-tiden ble det klart at stortingsgruppen innstiller på at Hagen blir partiets representant til Nobelkomiteen.

– Stortingsgruppen vår mener at Carl I. Hagen er godt egnet til å sitte i Nobelkomiteen. Han har lang erfaring, og han har et veldig sterkt ønske om å bekle det vervet, så vi mener at han er en veldig godt egnet kanditat, sier Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Hans Andreas Limi.

Stortinget avgjør tilslutt

Det er Stortinget som til slutt avgjør hvem som skal sitte i komiteen.

Tidligere torsdag gjorde FrPs valgkomité det klart at de ønsker at Hagen erstatter Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Det utløste reaksjoner fra opposisjonen. Aps leder Jonas Gahr Støre mener at en som er vararepresentant til Stortinget ikke bør sitte i Nobelkomiteen. Høyre ville ikke uttale seg om saken før Frps gruppemøte.

– Jeg registrerer at det er stor interesse for dette valget med bakgrunn i at Hagen også er vararepresentant til Stortinget. Det er naturlig at Hagen ikke vil møte i Nobelkomiteen dersom han er møtende stortingsrepresentant, sier Limi.

Carl I. Hagen var selv på bystyremøte i Oslo rådhus mens stortingsgruppen diskuterte hans kandidatur.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Ulike konklusjoner

Stortingets administrasjon har på oppdrag fra lederen av Frps valgkomité Ulf Leirstein utredet spørsmålet om hvorvidt en vararepresentant til Stortinget kan velges til Nobelkomiteen. Konklusjonen er at stortingsrepresentanter ikke kan velges til komiteen.

«Det har således vært bred enighet – og nå nærmere 40 års praksis – for at stortingsrepresentanter ikke velges som medlemmer av Nobelkomiteen, men at stortingsrepresentanter som har meddelt at de ikke tar gjenvalg kan bli oppnevnt som medlemmer», skriver Stortingets konstitusjonelle avdeling.

Deretter utredes og konkluderes det slik i spørsmålet om vararepresentantene:

«Samlet sett har vi kommet til at det ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen dersom det legges avgjørende vekt på komiteens uavhengighet og ønsket om å markere et tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter», konkluderer Brit Brenno, assisterende direktør i Stortinget.

Frp skriver at de har hentet innspill fra flere instanser på om verv som vararepresentant er til hinder for å velges til Nobelkomiteen. «Konklusjonen er at det ikke foreligger formelle hinder for dette», skriver Frp i sin pressemelding.