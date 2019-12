– Har man en pelskåpe i skapet, enten den er ny eller arvet, skal man bære den med stolthet, mener stortingsrepresentant Sandra Borch.

Stadig færre er å se med pels, til tross for at det finnes tusenvis av dem i norske klesskap. Aftenposten fortalte nylig om Elisabeth Wiese, som vegrer seg for å bruke sine arvede pelsplagg i frykt for å provosere eller såre noen.

– Jeg føler jeg må begrunne hvorfor jeg bruker dem, sier hun.

På den digitale markedsplassen Finn.no har det den siste tiden ligger rundt 600 pelskåper til salgs, alt fra bisam, mink, prærieulv og blårev til persianer. Mange selges til svært lav pris.

Borch: En del av vår tradisjon

Sp-politiker Sandra Borch mener folk bør hente kåpene ut av skapet og bruke dem.

– Jeg har en arvet kåpe, og jeg har kjøpt en ny. Jeg mener man skal bruke dem. De er en del av vår tradisjon, sier Borch, som tydelig har tonet flagg mot nedleggelse av norsk pelsdyrnæring.

Hun provoserte mange da hun la ut bilder av seg selv i sosiale medier iført en jakke i ulvepels.

Uavhengig av hva folk mener om pelsdyroppdrett, forstår ikke Borch argumenter mot å bruke de pelskåpene som allerede eksisterer.

– Jeg mener det er helt riktig å bruke både ny og gammel pels av døde dyr. Man skal bruke ressursene som er igjen av dyret, enten det er ulv, mink, ull eller pels fra sau for den saks skyld, sier hun og kaller det god ressursutnyttelse.

Er selv blitt hetset

At noen vegrer seg for å gå i pels i frykt for hets, forstår hun imidlertid. Det har hun opplevd selv.

– Jeg skjønner dem. Jeg merker det selv etter å ha vært i debatter. Jeg tenker meg om før jeg tar på meg de pelskåpene jeg har. Jeg tenker på at det blir reaksjoner. Samtidig prøver jeg å skyve det fra meg og bære dem med stolthet. Det er alltid noe som vil kritisere det, men dette er viktige plagg i norsk kulturhistorie, sier Borch.

Hun kvier seg mer for å stille opp i pelsdyrdebatter enn tidligere.

– Det er synd. Pels er et miljøvennlig produkt, og når man kan gjenbruke noe som har gått i arv i mange generasjoner, er det et tegn på historie og kultur. Det er også det varmeste plagget du kan ikle deg i en kald vinter, sier hun.

Uenig med dyrevernsalliansen

Dyrevernalliansen mener folk ikke skal bruke pelskåper, uavhengig av hvor gamle og velbrukte de er.

Begrunnelsen er at det kan skape mote å gå med dem, samt at man ved å bruke dem sender ut signaler om at «det er i orden å opprettholde pelsdyrindustrien og dyremishandling».

Konfrontert med det siste, sier Borch at hennes ulvepels er laget av en ulv som «er skutt og skulle tas ut.»

– Og da mener jeg man skal bruke pelsen. Og så har vi en debatt om pelsdyrbønder og pelsdyrfarmer og hvorvidt disse drives innenfor rammene av bra dyrevelferd, sier hun.

Bedre med naturlig pels enn fuskepels

Ifølge Borch er det «helt uproblematisk å gå med pels fra norske oppdrettere, siden man da vet at dyrene har hatt det bra.»

Men Sp utgjorde mindretallet på Stortinget da regjeringens forslag om å legge ned hele næringen ble vedtatt. Begrunnelsen er hensynet til dyrevern.

Hun mener man i større grad bør sette spørsmålstegn ved importere dunjakker med store pelskraver siden man da ikke vet hvordan dyrene er blitt fanget eller slaktet og ribbet.

– Og så mener jeg at jakker med fuskepels er verre ut ifra et miljøvernperspektiv, sier hun og poengterer at de er laget av olje og er lite nedbrytbare.