Finansminister Jan Tore Sanner bekrefter overfor Aftenposten at han ser på mulighetene for å få på plass en faggruppe av økonomer som skal bistå helsemyndighetene med økonomisk analyse av ulike helsefaglige tiltak.

Ap-leder Jonas Gahr Støre synes at det er på høy tid. Han kommenterer nedsettelsen av ekspertgruppen slik overfor Aftenposten.

– Det synes jeg er helt naturlig, jeg er litt overrasket at den kommer først nå, sier Støre.

– Med de omfattende sosiale og økonomiske konsekvensene som følger av norske tiltak og kraftig internasjonal tilbakegang, er det avgjørende med en slik analyse. Det gjelder både for regjeringens egne beslutninger og som bidrag til samfunnsdebatten, legger Ap-lederen til.

Sammensetning uklar

– Hvem skal sitte i gruppen?

– Det er foreløpig ikke klart hvordan innretningen vil bli eller hvem som vil inngå i en slik gruppe. Vi håper å få dette på plass så snart som mulig, skriver finansministeren i en e-post.

Regjeringen har på kort tid lansert og fått nesten enstemmig vedtatt i Stortinget i alt tre omfattende krisepakker, og det er varslet at det kan komme flere. En foreløpig beregning som Finansdepartementet gjorde nylig, viste at tiltakene vil koste 280 milliarder kroner.

Tiltakene er satt i verk fordi ledigheten har vokst enormt som følge av at Norge stenges ned og en rekke mennesker er henvist til Nav for å få noe og leve av. Aftenposten har tidligere avdekket at det har vært stilt spørsmål ved om en ikke burde ha samfunnsøkonomiske analyser av koronaepidemien.

Tiltak først – vurderinger etterpå

Finansministeren skriver at «det den siste halvannen uken har det handlet om å iverksette akutte tiltak for begrense smittespredning og å avhjelpe de økonomiske utfordringer som mange nå står i.»

«I den fasen vi nå går inn i vil det være større rom for å vurdere helheten i tiltakene både fra et helsefaglig og et økonomisk perspektiv. Å etablere en faggruppe av økonomer som skal bistå helsemyndighetene med økonomiske analyser vil kunne bidra til nettopp det,» avslutter han.