Onsdag angrep Frp-leder Siv Jensen og partiets finanspolitiske talskvinne Sylvi Listhaug finansminister Jan Tore Sanner for å gjøre «pensjonistene til syndebukker» for at statsbudsjettet må strammes inn.

Sanner mener utspillet er «spekulativt» og frykter at pensjonistene skal tro på Frp.

– Siv Jensen bør holde seg til fakta, og holde seg for god til å spre et budskap hun vet er feil. Det Sylvi Listhaug og Siv Jensen gjør, er å resirkulere et budskap som HRS (Human Rights Service) og andre i det miljøet har spredt i noen uker.

– Mitt budskap er akkurat det samme som finansminister Siv Jensen hadde som budskap så sent som på nyåret i 2020, sier Sanner, og legger frem en bunke intervjuer med Jensen som bevis.

I ett av dem sier Jensen: «Færre yrkesaktive skal betale for flere eldre: Mens det i dag står om lag fire personer i den mest yrkesaktive alderen – 20–66 år – bak hver pensjonist, vil det i 2060 være bare litt over to yrkesaktive per pensjonist.»

Sanner «håper ikke at opposisjonspolitiker Siv Jensen allerede er blitt uenig med finansminister Siv Jensen.» Han understreker at han er enig i at det er positivt at vi lever lenger, og at flere pensjonister ikke er et problem.

Færre yrkesaktive bak hver pensjonist

– Men det er en utfordring at det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Da folketrygden ble innført i 1967 var det fem yrkesaktive bak hver pensjonist. Om noen få tiår vil det være litt over to.

Sanner sier hans fokus er «å trygge velferden for dagens pensjonister, og å trygge fremtidens generasjoners velferd.»

– Siv Jensen vet at det er feil når hun påstår at jeg legger skylden på pensjonister. Det handler ikke om det. Det handler om at vi må trygge velferden for våre pensjonister.

– Hvorfor gjør hun det?

– Det er mitt spørsmål: Er hun blitt uenig i det hun mente da hun var finansminister? Det som sies nå er resirkulert fra HRS og andre.

Sanner avviser også «påstanden om at jeg ikke er interessert i resultatene av integreringspolitikken.»

– Jeg har jobbet i to år med en reform av hele integreringspolitikken som jeg la frem i fjor høst, og som skal få flere i jobb og bidra til økte skatteinntekter.

Sanner: Vet ikke hva som ligger bak

– Er det illojalt av Frp-toppene å angripe deg slik?

– Jeg bruker ikke slike ord. Både Sylvi Listhaug og Siv Jensen vet at regjeringen i over to år har jobbet med en helhetlig reform av hele integreringspolitikken fordi det har vært manglende resultater. Vi må lykkes i å få flere i jobb.

– Er det hensynet til Frps oppslutning heller enn landets økonomi som ligger bak slik du ser det?

– Jeg vet ikke hva som ligger bak. Men jeg er forundret over at det nå er et helt annet budskap enn det finansminister Siv Jensen hadde for en drøy måned siden.

– Jeg er overrasket over at hun velger å spre et budskap de vet må være feil. De må høre og lese hva jeg faktisk har sagt. Jeg har aldri lagt skylden på noen. Jeg har påpekt som Siv Jensen har sagt at vi nå er på et punkt hvor utgiftene går opp og inntektene går ned. Da må vi sørge for at flere kommer i arbeid og står lenger i jobb.

– Verdsetter henne høyt

– Sprer Jensen og Listhaug løgner?

– Jeg bruker bevisst ikke den type ord. Jeg har sittet i regjering med Siv Jensen i seks år og verdsetter henne høyt og har stor tillit til henne. Men at hun nå har et helt annet budskap enn for en måned siden, det er jeg forundret over, sier Sanner.

Siv Jensen og Sylvi Listhaug avviser at de sprer et budskap de vet er feil:

– Vi tar opp det Sanner selv har sagt og som mange med rette har reagert på, svarer de.

– Vi kopierer ikke innlegg

Frp-toppene viser til et innlegg fra Sanner om at pensjonsutgiftene eksploderer og at nå må det prioriteres:

«Forklaringen er enkel: De neste årene blir vi flere eldre, med det innebærer av flere pensjonister, større utgifter til helsetjenester og en mindre andel av befolkningen i arbeid.»

– Han nevnte ikke et ord om utgifter knyttet til asyl, innvandring og bistand for eksempel, sier de.

– Har Frp rett og slett kopiert et innlegg fra HRS?

– Frp trenger ingen organisasjoner eller andre til å fortelle oss hva vi skal si. Vi kopierer ikke innlegg fra andre, men setter på dagsordenen saker vi selv mener er viktig.

– Vi registrerer at Sanner prøver å snakke bort dette, istedenfor å svare på hva han synes om at det brukes milliarder av kroner på flyktninger og bistand som prioriteres uten at det er en diskusjon.

– Er opposisjonspolitiker Siv Jensen uenig med tidligere finansminister Siv Jensen?

– Nei, jeg har hatt samme holdning hele tiden både i og utenfor regjering. Jeg har aldri lagt skylden for at vi må prioritere tøffere på de eldre. Jeg mener det er mange plasser å hente inn disse pengene på. I vårt innlegg pekte vi på to «hellige kuer» som flyktninger og bistand.

– Pensjonister og eldre skal ikke føle seg som en byrde for samfunnet, slutter Jensen.