Aftenposten skriver at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen signerte selskapsdokumenter i kraft av å være styreleder i et byggfirma i midten av januar.

Mens han tidligere har hevdet å ha frasagt seg alle styreverv da han ble statssekretær i november», skrev Høyre-statsråden for tre dager siden. Dette kommer på toppen av avsløringer om dobbeltlønn, ventelønn og arbeidsfritt honorar fra fylkeskommunen.

SV: Mangler rolleforståelse

– Fiskeriministeren mangler rolleforståelse, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) og mener han ikke har sagt sannheten når han har informert sin sjef eller kommentert saken i mediene.

– Det er helt uakseptabelt. I morgen, fredag, er det statsråd. Statsminister Erna Solberg bør bruke den anledningen til å skifte ham ut, sier Kaski, som mener det er uforståelig at statsministeren fortsatt kan ha tillit til Sivertsen.

Ap: Nok er nok

Aps næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland sier at det begynner å bli nok.

– Enten er fiskeriministeren et rotehode eller så har han bevisst latt være å gjøre det han skal. Begge deler er like ille, sier Aasland, som mener at det nå er tydelig at Sivertsen ikke er kvalifisert til å sitte i en regjering.

Aasland har på vegne av Ap stilt en rekke spørsmål til statsministeren.

– Jeg forventer at vi raskt får svar på disse, sier han.

Aasland legger til at det er en krevende rolle å være statsråd. Med det som nå kommer frem viser det seg at fiskeriministeren hverken er uhildet eller etterrettelig, og derfor ikke kan tas seriøst.

Aasland mener også at denne saken nå tærer på Erna Solbergs autoritet, og den viser manglende lederskap.

Erna Solberg uttalte tidligere denne uke at Sivertsen kommer til å bli en utmerket fiskeriminister. Aftenposten har bedt statsministeren om kommentar til opplysningene om styredokumentet og kritikken fra opposisjonen, men så langbt ikke fått svar.

Sp: Solberg må vurdere han på nytt

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad sier at det som kommer frem stiller spørsmål ved Sivertsens evne til å utøve et godt skjønn.

– Det må statsministeren ta alvorlig, og hun må ta en ny vurdering av hans stilling som statsråd, sier Arnstad.

Rødt: Tas i nok en bløff

– Nå er det på tide at Sivertsen søker om etterlønn fra regjeringen, og i morgen er en god anledning å gjøre det, sier Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

– I dag tas han nok i gang i bløff, når det dokumenteres at han signert selskapsdokumenter selv om han har påstått at han hadde frasagt seg styreverv. Det virker som Sivertsen gjennomgående opptrer uryddig, og at han ikke er egnet for å bekle av at de øverste tillitsverv i landet vår, sier Moxnes.

Sivertsen: Frasa meg verv

Aftenposten har bedt Nærings- og fiskeridepartementet forklare hvordan Sivertsen kunne signere som styreleder 17. januar, ettersom han har stått fast på at han frasa seg samtlige styreverv over to måneder tidligere.

«Da Sivertsen tiltrådte som statssekretær i november varslet han selskapene om at han ville fratre. Noen ble fratrådt umiddelbart, andre så snart det var praktisk mulig. For disse selskapene, deriblant Integral Bygg, ga Sivertsen beskjed 14. februar om at han fratrer med umiddelbar virkning», skriver fiskeriministerens kommunikasjonssjef Martine Røiseland i en e-post.

Hun opplyser at Sivertsen ikke har mottatt styrehonorar i selskapet.

MDG: Rotete og uheldig

– Det høres rotete og uheldig ut. Men det aller mest alvorlige han har gjort, er at han har utvist så dårlig skjønn når han har søkt om etterlønn og derfor mottatt dobbel lønn, skriver MDGs talsperson Une Bastholm i en SMS og legger til:

– Det er lite tillitvekkende og vanskelig å forstå.