– Jeg har absolutt ikke gitt opp, sier SV-lederen.

Det var i november i fjor at Audun Lysbakken tok initiativ til å samle de fem daværende opposisjonspartiene i en rødgrønn allianse for å få til et regjeringsskifte 2021. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skjøt ned prøveballongen umiddelbart.

Lysbakken mener en allianse mellom Ap, Sp, SV, MDG og Rødt er nøkkelen til et regjeringsskifte neste år. Hans plan er en parallell til tidligere SV-leder Kristin Halvorsen initiativ til et rødgrønt regjeringsalternativ i 2005. Da gikk Ap, Sp og SV til valg som ett regjeringsalternativ – og vant valget.

Mandag denne uken åpnet Une Bastholm – innstilt av valgkomiteen til å bli leder av MDG – for at MDG også kan samarbeide med et Høyre som «ikke lenger er klistret til Frp».

Hun mener Frps regjeringsexit har endret mye. Hun peker på at Ap etter Frps uttreden av regjering allerede har åpnet for å skyte mer ulv og sagt nei til bygging av NorthConnect-kabelen for eksport av fornybar kraft fra Norge til Storbritannia.

Magnus Knutsen Bjørke

I begge disse vitale saken for MDG er partiet nå enig med Høyre/Venstre/KrF-regjeringen – og uenig med Ap og Sp.

Bastholm understreker at det er partiets organer som i 2021 avgjør om partiet skal peke ut partnere – og eventuelt hvilke.

– Er din drøm og rødgrønn allianse foran valget nå lagt helt død, Lysbakken?

– Nei. Absolutt ikke. Norge trenger en rødgrønn allianse hvor også MDG og Rødt er med. En samling av hele sentrum-venstre-opposisjonen trengs, både for å sikre flertall for en ny kurs, og for å få til mer radikal miljø- og fordelingspolitikk.

– Men Sp vil ikke og MDG flørter også med Høyre?

– Vi må innse at vi har ulike førstevalg og jeg har respekt for Sp har klargjort hva som er deres utgangspunkt. Det er en god begynnelse. Men det er ennå tid til å bygge og utvikle et samarbeid før stortingsvalget høsten 2021. Jeg har absolutt ikke gitt opp det, sier Lysbakken som lørdag besøkte Oslo SVs fylkesårsmøte.

Han påpekte i talen sin til Oslo SV at akkurat i Oslo er det dokumentert hvor mye god miljøpolitikk det kan bli når miljøbevegelsen og venstresiden møtes.

Skuffet over Bastholm

– Jeg er skuffet over Une Bastholms åpning for regjeringssamarbeid med Høyre. Det vil være en alvorlig feil å bidra til at Erna Solberg får enda en periode som statsminister.

Han sier Solberg-regjeringen har demonstrert i seks og et halvt år at den gode klimapolitikken ikke kommer der Høyre har makt.

Vidar Ruud

– Solberg-regjeringen har brutt klimamålene for 2020 og tildeler stadig flere oljelisenser. Dessuten er et vellykket grønt skifte avhengig av en aktiv nærings- og industripolitikk, bare slik kan vi utvikle grønn teknologi og grønne arbeidsplasser. Med Høyres tro på at markedet skal fikse omstillingen, vil vi ikke komme i mål, påstår han.

Klimapolitikk og rettferdig fordeling

Han mener også høyrepolitikk gir mer ulikhet og økt sentralisering.

– Radikal klimapolitikk må kombineres med rettferdig fordeling. Et samfunn som skal gjennom en stor forandring trenger tillit og samhold. Høyres skatteletter til de rike og usosiale kutt mot folk som har lite er helt ødeleggende for denne solidariteten.

– Bastholm peker på at Høyre uten Frp, men sammen med Venstre og KrF, er et alternativ som kan være like grønt som et Ap som lener seg mot et stort Sp. Er det utenkelig at en Høyre/Venstre/KrF-konstellasjon kan være grønnere enn en regjering basert på Ap og Sp?

– Jeg mener det er naivt å tro at man kan løse miljøproblemene uten å ta hensyn til behovet for rettferdig fordeling og heller satse på markedskreftene. Dette er et enkelt valg mellom høyre- og venstresidepolitikk, sier Lysbakken