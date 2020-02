Dagbladet: Fiskeriministeren fikk dobbel lønn og feilinformerte kommunestyret

Fiskeriministeren fikk 120.000 i ordfører-etterlønn samtidig som han fikk full lønn som statssekretær, ifølge Dagbladet.

Sivertsen mottok også dobbel lønn fra det offentlige i fjor høst. Ifølge Dagbladet fortalte Sivertsen hjemkommunen sin at han ikke begynte for fullt som statssekretær før 1. januar 2020.

Han kom med opplysningen i sin søknad om etterlønn som ordfører. Den sendte han den 24. november, nesten tre uker etter at han hadde startet som statssekretær.

To godt betalte stillinger samtidig

Sivertsen ble sittende som ordfører i Lenvik i Troms, og hevet ordførerlønn, samtidig som han var i full gang som statssekretær i Oslo.

Dermed hadde han i november og desember 2019 to offentlige stillinger med opp mot millionlønn samtidig, skriver avisen. Statsministerens kontor bekrefter overfor Dagbladet at Sivertsen fikk første lønning fra dem 12. november 2019.

Dette er også i tråd med utnevnelsesbrevet som ble sendt til Sivertsen 1. november 2019. Aftenposten har fått innsyn i dokumentet, der det står at «lønn fra og med 4. november 2019 vil bli utbetalt 12. november 2019».

Dagbladet skriver at fiskeriministeren ikke har besvart avisens spørsmål den siste uken.

Sivertsen har selv innrømmet at etterlønnen skulle ha vært avkortet, og han har sagt at han vil tilbakebetale pengene han ikke skulle ha hatt. Han ble 24. januar utnevnt til ny fiskeriminister i Solbergs regjering, etter at Frp valgte å trekke seg ut.

SV: - Svært alvorlig

– Hvis Sivertsen har gitt feil informasjon til kommunestyret er det svært alvorlig. Jeg tenker vi må begynne å stille spørsmål om Sivertsen bevisst har gått inn for å sikre seg mest mulig lønn her, sier SVs Kari Elisabeth Kaski til Dagbladet.

Hun mener at vanlige folk mister tillit til politikerne i slike saker.

Erna Solberg har lagt en del skyld på reglene for etterlønn i kommunen, som hun mener har vært for utydelige. Solberg har bedt fiskeriministeren om å rydde opp, men har også vært klar på at hun har full tillit til ham.

– Det ser rett og slett ikke bra ut når en statssekretær, nå statsråd, har sikret seg både dobbeltlønn og etterlønn. Vi er så avhengig av folks tillit til politikere, men ved å opptre som om man ønsker å få flest mulig fordeler er Sivertsen med på å svekke den tilliten, sier Kaski til avisen.

– Trygdemottaker ville fått ubetinget fengsel

Også Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har hisset seg opp over Dagbladets avsløring om at Sivertsen mottok 12.000 kroner i etterlønn samtidig som han var i sving i regjeringsappararetet.

– Hadde en trygdemottager svindlet for over 1 G, som nå er 99.858 kroner, ville det blitt ubetinget fengsel, sa han til Aftenposten tidligere i uken.

Sivertsen har tidligere fått støtte fra jusprofessor Hans F. Marthinussen ved Universitetet i Bergen, som mener det er vanskelig å klandre Sivertsen for at kommunestyret godkjente søknaden om etterlønn.

– Etterlønnen ble gitt uten at det ble stilt noen krav. Utgangspunktet er at kommunen har ansvaret, sa han til Aftenposten onsdag.

Saken oppdateres