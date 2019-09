Frp-profil erkjenner at han har levert fiktive reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner

Mazyar Keshvari har vært under politietterforskning siden Aftenposten i oktober i fjor avdekket at Frp-politikeren systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget og urettmessig fått utbetalt offentlige midler.

Aftenposten avdekket den gang at han hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner gjennom en toårsperiode. I sommer ble politiets etterforskning avsluttet, og saken ble oversendt statsadvokaten.

Møter i retten i oktober

Nå er det klart at Keshvari samtykker til at saken går som en såkalt tilståelsesdom og at summen er betydelig høyere enn tidligere antatt.

En tilståelsesdom er en forenklet rettsbehandling der det ikke blir utarbeidet en tiltalebeslutning, men der dommen blir avsagt på grunnlag av en uforbeholden tilståelse.

Saken er berammet i Nedre Romerike tingrett 18. oktober klokken 12.00.

Fakta: Tilståelsesdom I straffesaker hvor den straffbare handlingen ikke kan gi fengsel i mer enn ti år, kan tingretten etter begjæring fra påtalemyndigheten avsi dom ved forenklet rettergang. Dette forutsetter at siktede overfor retten gir en uforbeholden tilståelse. Rettergangen i en slik sak er forenklet i forhold til en vanlig straffesak i tingretten. Det blir ikke utferdiget tiltalebeslutning, og saken avgjøres av en juridisk dommer alene på grunnlag av siktedes tilståelse, normalt uten ytterligere bevisføring.

Strafferamme på seks års fengsel

Keshvari er siktet for grovt bedrageri, noe som kan gi opp til seks års fengsel.

– Siktelsen bygger på hans forklaring, opplyser forsvarer John Christian Elden, som bekrefter at hans klient erkjenner å ha ført fiktive reiseregninger for cirka 450.000 kroner i perioden 2014 til 2018.

Dette er betraktelig mer enn tidligere kjent: I januar ga Keshvaris daværende forsvarer Bjørn Stordrange uttrykk for at det Keshvari hadde fått urettmessig utbetalt, i hvert fall ikke var mer enn de 290.000 kronene som Aftenposten hadde omtalt.

– Det nye i saken nå er at beløpet er større enn tidligere antatt, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi til NTB.

Får fremdeles full stortingslønn

Keshvari har lovet at han skal betale tilbake pengene til Stortinget, men dette har så langt ikke skjedd. Stortingets administrasjon har tidligere opplyst at en slik prosess først vil være aktuell etter at straffesaken er avgjort.

Keshvari har stort sett vært sykmeldt fra vervet som stortingsrepresentant siden Aftenpostens avsløring i fjor, og Carl I. Hagen har møtt som vararepresentant. Stortingets presidentskap har bestemt at Keshvari skal få full godtgjørelse så lenge han har sykdomsfravær. Det samme gjelder Hagen.

«Hagen er innvilget å beholde godtgjørelsen så lenge Keshvari er sykmeldt», skrev seksjonsleder Jorunn Nilsen ved Stortingets administrasjon i en e-post til Aftenposten i august.

Dette innebærer at Stortinget nå betaler full stortingsgodtgjørelse til både Keshvari og Hagen, noe som utgjør 987.997 kroner i årslønn for hver av dem.

«Grunnloven er slik at han er pålagt utføre sitt arbeid, og det er det selvsagt også naturlig at også mottar sin lønn. Stortinget driver ikke med slavearbeid. Men han må selvsagt tilbakebetale det som er mottatt for mye i reisepenger», skrev Keshvaris forsvarer Elden i en SMS i august.

I praksis er det nå Hagen som utfører Keshvaris politiske arbeidsoppgaver. Skiltet på Keshvaris kontordør på Stortinget er skrudd ned, og nå er det Hagens navn som står på døren.

Det er uklart når Keshvari eventuelt vil komme tilbake i nasjonalforsamlingen. Limi har tidligere gjort det klart at Keshvari kan søke om permisjon inntil straffesaken er avklart.

Ap-politiker etterforskes for fiktive reiseregninger

Samtidig som behandlingen av straffesaken mot Keshvari går mot slutten, er politiet i gang med å etterforske Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal.

Aftenposten avslørte i april at Ap-politikeren hadde levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget, og på denne måten fått utbetalt offentlige midler hun ikke har hatt krav på. Oslo-politiet har opplyst at de har som mål at etterforskningen skal være fullført «i løpet av høsten eller vinteren».

Liadal har ikke ønsket å svare på spørsmål om saken etter at Aftenposten avslørte de fiktive reiseregningene i april, utover å erkjenne at hun har gjort feil.

Også Liadal har lovet å betale tilbake penger til Stortinget, men hverken hun eller Stortingets administrasjon ville i august si noe om hvorvidt dette er blitt gjort.

Referater fra Stortinget og bilder i sosiale medier viser samtidig at Liadal fortsetter sitt aktive virke som folkevalgt.