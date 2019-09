Etter det dårlige valgresultatet, går diskusjonen internt i Venstre om hvorvidt partileder Trine Skei Grande er rett person til å lede partiet frem mot valget i 2021.

Den pressede partilederen Skei Grande sier selv at hun har stor støtte i eget parti.

– Er du blant dem som Skei Grande sier støtter henne?

– Ja, jeg er en av dem hun viser til, bekrefter nestleder Terje Breivik overfor Aftenposten.

I årets kommunevalg fikk Venstre et valgresultat på 3,9 prosent. Det er nøyaktig det samme resultatet som Venstre fikk i stortingsvalget i 2009, og som da fikk Lars Sponheim til å trekke seg som partileder.

På neste års landsmøte skal partiet velge ny ledelse. Så langt har bare Trine Skei Grande fra ledelsen gjort det klart at hun søker gjenvalg.

Da Venstre i desember 2017 bestemte seg for å gå inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp på nyåret, var Venstres ledelse dypt splittet. Breivik var da blant de som ikke ville ha partiet inn i regjering, mens Elvestuen støttet Grande i at partiet skulle gå inn.

Breivik taus om eget gjenvalg

Breivik vil ikke svare på om han tar gjenvalg som nestleder:

– Jeg vil formidle mitt svar om gjenvalg til valgkomiteen når den tid kommer. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen ute i organisasjonen og ikke minst hos alle som har gjort en stor innsats i lokalvalgkampen.

– Samtidig håper jeg at alle kanaliserer tilbakemeldingene via de formelle kanalene som valgkomiteen og evalueringsutvalget. Noe annet tjener ikke noe annet enn klikkjournalistikk.

Breivik sier at han har «stor respekt for og er imponert over at Trine er så klar om at hun tar gjenvalg trass i den frustrasjon og de tilbakemeldinger partiledelsen får etter et slikt valgresultat.»

– Det viser til fulle den styrken Trine har som person og partileder, sier han.

Ifølge Breivik har Skei Grande siden valgnatten uttalt seg slik at hun forstår at Venstre nasjonalt må tegne et tydeligere bilde av partiets politikk.

– Jeg vet at Trine selvsagt har rimelig god oversikt og har tatt til seg kritikken om at vi nasjonalt må ta en betydelig del av ansvaret for resultatet lokalt. Det er få personer nasjonalt som er bedre egnet enn Trine til å gjøre den jobben som må gjøres for å få et bedre resultat i 2021.

– Så har jeg også sterke og klare synspunkter på hva som må gjøres. Dem vil jeg kanalisere internt og ikke via mediene. Venstres problem nasjonalt handler ikke primært om person, men om hvor flinke vi er nasjonalt å tegne bildet av Venstres politikk, sier Breivik.

Elvestuen taus

Venstres andre nestleder, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, er derimot taus. Han sier via sin rådgiver Marit Vea at han vil svare Venstres valgkomité først. Det gjelder både for spørsmålet om han selv stiller til gjenvalg som nestleder, og hvorvidt han ønsker at Trine Skei Grande skal bli gjenvalgt som partileder.

Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum sier at han ikke har tenkt å bidra i diskusjonen «om neste partiledelse» i det offentlige rom akkurat nå.

Torgeir Anda, fylkesleder Trøndelag Venstre, sier at det blir «feil å begynne å diskuterte lederen. Det har vi en valgkomité som skal gjøre, og den er i arbeid.».

– Det blir for lettvint for meg å diskutere ledelsen. Jeg er opptatt av politikk. Hva er det i bølgene som kommer nå, som vi ikke har forstått og kommunisert rett, og hva er det vi ikke har klart å svare på, sier Anda.

I vår startet han en partiaksjon til støtte for Skei Grande, en aksjon som ifølge Anda fikk «ekstrem støtte». Nå tror han at mediene blir lei lederdiskusjonen i løpet av et par dager.

– For meg er det bortkastet energi å snakke om ledelse i stedet for politikk og prøve å forstå hva som skjedde.

– Er det aktuelt med en ny støtteaksjon?

– Om nødvendig kan jeg starte en ny aksjon, men jeg håper å kunne bruke kreftene på politikk.

– Hvem ser du som neste leder?

– Det svarer jeg selvfølgelig ikke på. Men alle som er nevnt, er lagspillere og har sin plass. Det gjelder bare å få til et samspill slik at ballen kommer i mål litt oftere, sier Anda.