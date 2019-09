Tirsdag oppsummerte Aps landsstyre det elendige valgresultatet og klima var et av temaene som de fleste talerne brukte tid på.

Ap-leder Jonas Gahr Støre pekte ut klima som saken for Ap frem mot 2021 valget. Det likte AUF-leder Ina Libak.

– Dersom Ap ønsker å være et relevant parti fremover, så må det ha troverdige klimaløsninger. Det er en stor folkebevegelse der ute som krever handling. Skal de velgerne søke seg til oss, så må vi levere, sier Ina Libak som på Aps landsmøte i vår vant dragkampen om å stanse oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Nå kommer det flere kamper.

Front mot MDG

I Ap var det etter valget en debatt om mulig regjeringssamarbeid med MDG. AUF-lederen mener det er helt feil å ta den debatten nå, nesten to år før stortingsvalget.

– Vi skal stake ut kursen for hvordan vi skal få til et utslippsfritt Norge i 2035, den debatten starter ikke med hvem vi skal samarbeide med i 2021, sier hun.

AUF og MDG har begge satt en dato for utfasing av oljeindustrien. AUF mener det bør skje innen 2035.

– Hva er det som skiller AUF fra MDG?

– Jeg mener Ap er best i stand til å gjøre grønne skiftet på en rettferdig måte. Jeg er med i Ap fordi jeg mener at folk skal ha en jobb å gå til. Det er det viktigste for folk. Ja, klima er den største utfordringen for de unge, men det er også store bekymringer blant unge for å havne utenfor arbeidslivet. En av 10 unge er utenfor. De utfordringene vi skal svare på er å få til en omstilling som er rettferdig og som klarer å holde folk i jobb og samtidig løse klimakrisen, sier hun.

Tradisjonelle Ap-velgere sviktet

Tradisjonelle Ap-velgere på Oslo øst, sviktet Ap på grunn av bompengebelastningen som er økende. I industribygder på vestlandet og Trøndelag forskjøv det sosialdemokratiske grunnfjellet seg og endte i Sp.

AUF-lederen forsvarer at det var viktig og riktig av AUF å datofeste avviklingen av olje – og gassindustrien.

– Vi har satt 2035 som sluttdato, for å vise at dette skal vi ikke drive med for alltid. Regjeringen deler ut rekordmange lisenser. På den måten gjør vi oss mer og ikke mindre oljeavhengig, sier hun og understreker at utdelinger av nye lisenser og åpningen av nye områder for olje- og gassvirksomhet må stanse.

– Det er alt delt ut mer enn nok, sier hun.

Snakke med LO-siden

– Har du og Fellesforbundets leder Jørn Eggum noe å snakke om?

– Om vi har? Ja, definitivt. Vi må klare å snakke sammen og finne løsninger som bidrar til en rettferdig grønn omstilling. Jonas, Jørn og jeg har ulikt syn på ting, eller vi i AUF er mer utålmodige. Utgangspunktet vårt er det samme. Jørn Eggum er bekymret for økonomien til folk og arbeidsplasser. Det er jeg også. Men jeg mener at vi ikke kan utvinne olje til den siste dråpe. Det vil på sikt true velferden, klima og økonomien vår, sier hun.

Libak viser til at Oljefondet har trukket seg ut av oljeselskaper. Der erkjenner man den økonomiske siden av klimarisikoen, mens Norge gjør seg stadig mer oljeavhengig.

Selge seg ned i olje

– Betyr det at du mener staten burde selge seg ned i Equinor eller selge seg ut av deler av SDØE for å dempe risikoen ved å være tungt inne i olje?

– Jeg er ikke beredt til å si noe om det nå, men det statlige eierskapet må kunne brukes mer aktivt enn i dag. Statlige selskaper må gjøre mer for å bidra til en grønn omstilling, sier hun og legger til at når man diskuterer satsing på fremtidsnæringer som havvind kan ikke det gjøres isolert fra en debatt om oljens fremtid. Nye næringer krever kapital og folk, og de må hentes fra et sted.

AUF-lederen mener en må ta hele verktøykassen i bruk og allerede seg på oljeindustriens avskrivningsregler og leterefusjonsordningen.

– Vi må alle ta inn over oss den risikoen det er å gjøre gigantinvesteringer i olje- og gassfelt som truer klima og som om noen år ikke vil være lønnsomme, sier hun