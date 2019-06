Under Erna Solbergs regjering har bilistens betaling av bilavgifter sunket med 13,1 milliarder kroner frem til og med statsbudsjettets anslag for i år, regnet i faste 2019-kroner.

I de samme årene har bilistenes bomregning økt med litt over 2 milliarder kroner, også regnet frem til og med et anslag for i år og i faste 2019-kroner.