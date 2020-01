– Jeg er en ekte oljeunge, selv om jeg har feil dialekt. Jeg er jo rogalending og for enhver rogalending som får anledning til å være statsråd i dette departementet, er det litt ekstra stas, sa Tina Bru (33) da hun fikk nøklene til olje- og energiministerens kontor.

Olje- og energidepartementet har eksistert i 42 år. Hele 25 statsråder har kommet og gått i disse årene. Tina Bru er den tredje Høyre-politikeren som blir olje- og energiminister.

Bru, som allerede er inne i sin andre periode på Stortinget, har hele tiden hatt plass i energi og miljøkomiteen. Hun kan fagfeltet, men var kjemisk fri for programerklæringer da hun fikk nøklene til statrådskontoret.

Forgjengeren Sylvi Listhaug lovet i sin lille velkomsttale at Frp på Stortinget vil følge nøye med på hva hun gjør for å sikre denne næringen og sikre Norges fremtid.

Frp hopper av

Mye kan tyde på at Frp kan bli et problem for den nye statsråden.

Frp har slått fast at det lover omkamp om strømkabelen NorthConnect til Skottland, motstand mot vindmøller og de vil ha oljevirksomhet langt nord i Barentshavet. Det vil si i nye isfrie områder. Det siste kommer til å bli en het debatt.

Fakta: Tina Bru * Født 18. april 1986 i Moss. * Innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2013. Sittet i energi- og miljøkomiteen. * Het kandidat til å bli valgt til ny nestleder i Høyre etter Bent Høie, som takker av på vårens landsmøte. Ny olje- og energiminister i statsminister Erna Solbergs (H) regjering. (Kilde: NTB)

– Er du enig med din forgjenger om at det er viktig at den såkalte iskanten går så langt nord som mulig?

– Det er et eksempel på en av de sakene som jeg ser frem til å begynne å jobbe med. Men det er litt prematurt å uttale seg om den ennå, sier hun.

Omtrent slik svarte hun på alle politiske spørsmål.

Grønn velkomsthilsen

–Tina Bru er en progressiv kraft i Høyre når det gjelder klima. Vi har tro på at Bru og regjeringen nå kan gå i en mer grunnleggende klimavennlig retning, sier generalsekretær Frode Pleym i Greenpeace han til NTB.

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender, som mener statsrådsendringene viser at det blåser en grønn vind over regjeringen.

Høyre blir grønnere

– Oppfatter du deg som en grønnere politiker enn de som har styrt departementet ført deg?

– Jeg vet ikke om jeg tenker slik. Men det er generelt en økende bevissthet rundt klimapolitikk, og et økende engasjement på tvers av alle partier, sier hun.

Bru mener det er naturlig at det er de yngre som er mest opptatt av klima, men etter hvert brer dette seg.

– Det er virkelig på vei til å skje i Høyre. Vi går i en grønnere retning, men om jeg er grønnere enn andre, klarer ikke jeg å bedømme, slår hun fast.

– Men som parti er vi opptatt av å tenke helhet. Det er utslipp som skal kuttes, ikke utviklingen. Vi skal trygge arbeidsplasser samtidig som vi når klimamålene, sier hun.

Til topps i Høyre?

Da statsminister Erna Solberg presenterte sine nye statsråder fredag, understreket hun at utskiftingene var et signal om hvem som skal være med videre. På landsmøtet til våren skal Bent Høie gå av som nestleder, og Bru og nyutnevnt forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er hete navn tilk å overta.

– Øker det at du er blitt statsråd sjansene for å bli nestleder i Høyre?

– Vi får se. Det er det ikke jeg som skal bestemme, sier hun.