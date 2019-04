Bompengeliste er tredje størst i Bergen

Bare noen dager etter at Bergens ytre bomring ble satt i drift, svarer en sjettedel av byens innbyggere at de vil stemme på protestlisten, skriver Bergens Tidende.

– Dette er helt ekstremt, men jeg kan ikke ta helt av. Jeg har fantasert om slike tall, men jeg hadde vel tenkt at fremgangen skulle komme litt mer gradvis, sier Trym Aafløy, som leder for Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Han minner om at det går opp og ned i politikken.

Med et byks på 10 prosentpoeng til 16,9 prosent er listen tredje største på partibarometer for vestlandshovedstaden. Bare Høyre og Ap med henholdsvis 24,1 prosent (-5,2) og 22,8 prosent (-0,7) er større på målingen, som er gjennomført av Respons Analyse etter at de 15 nye bomstasjonene åpnet.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende. Blant menn i Bergen er nå bomlisten større enn Ap. Bare ordene vrenger seg i munnen min, det er så annerledes. Jeg har ikke opplevd noe sånt før, sier avisens valgekspert, Johan Giertsen.

SV ligger på 10 prosent, ned 0,5, mens Rødt går frem 0,6 til 5,6 prosent. MDG går frem 1,1 til 4,5 prosent. Sp går ned 1,7 til 4,7, mens venstre faller 0,8 til 3,1. KrF går frem 0,4 til 2,7 prosent, og Frp faller 3,1 prosentpoeng til 4,8 prosent.