Med ord som «selsomt» om regjeringens behandling av bompengestriden og de mange ultimatumene, kritiserte Trine Skei Grande sin egen sjefs ledelse av prosessen og også Frp-leder Siv Jensens opptreden.

– Har du fått noen reaksjoner på din sterke kritikk av Erna Solberg og Siv Jensens håndtering av bompengesaken?

– Nei, vi i Venstre hadde et behov for å si at det ikke hadde vært en god prosess. Nå er vi ferdig med det. Vi er glad for resultatet som vi orienterte landsstyret om lørdag morgen. Folk der var kjempefornøyde, forteller Venstre-leder Trine Skei Grande der hun gjør seg klar til å gå først i prideparaden i Fredrikstad.

– Så du gruer deg ikke til å møte Solberg og Jensen på mandag?

– Nei da, dette har vi nå lagt bak oss, nå skal vi drive valgkamp, sier hun med trykk på hver stavelse.

Solberg: Ikke heldigste øyeblikk

Striden i regjeringen rundt håndteringen av bompengeopprøret har utspilt seg for åpen scene. Men søndag var det dagen derpå.

Siv Jensen smilte seg fra valgbod til valgbod på Romerike i et forsøk på å dempe inntrykket av sterke motsetninger i regjeringen.

– Hun hadde vel behov for å blåse ut, sa hun om Skei Grandes kritikk til TV2, men hun medga at det har vært en tøff tone i samtalene.

Jensen la ikke skjul på at Frp ønsket seg mer.

– Det kommer ikke noe jubelbrøl fra oss på dette, sa hun.

I Bergen innrømmet statsminister Erna Solberg i intervju med TV2 at det er mange grunner til å si at «bompengeultimatum ikke var vårt fineste øyeblikk som regjering.»

Dermed kom hun kritikken fra Skei Grande i møte.

Frp er sinte

Bompengesaken har særlig skapt vondt blod mellom Frp og Venstre. Carl I. Hagen mener Venstres mål har vært å påføre Frp nederlag. Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sa søndag at Venstre ikke burde sitte i regjeringen. Til TV2 sa han at partiet forsøker å tilrane seg makt.

– Hvordan vil du karakterisere Venstres forhold til Frp?

– Det er bra. Vi har hatt noen diskusjoner før. Dette er vi ferdig med og ikke behov for å rippe opp i så lenge resultatet ble så bra, parerer Skei Grande.

Opposisjonen: Sprekker i regjeringen

Det er ikke hverdagskost at statsministeren nærmest stiller kabinettsspørsmål internt i regjeringen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at statsministerens bomultimatum er en oppsiktsvekkende illustrasjon på en indre strid i regjeringen.

Han får følge av SV-leder Audun Lysbakken som karakteriserte avtalen som et svik mot klima i byene.

– I beste fall ender det nå med enighet om målet om å ikke få mer biltrafikk, men som samtidig svekker det viktigste virkemiddelet som vi vet fungerer, nemlig bompenger, sier Une Bastholm, talsperson for MDG.

Fakta: Bompengepakken *Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutt bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene. * Nullvekstmålet – biltrafikken i byene skal ikke øke – ligger fast. * Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner. * Det bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. * Det bevilges 250 millioner kroner til bedret kollektivtrafikk utenfor de store byene. * Skissen Solberg ønsker tilslutning til, vil belaste statsbudsjettene med rundt 2 milliarder kroner årlig.

– Hva sier du til kritikken om at biltrafikken i byene vik øke?

– Den er gal, fordi nullvekstmålet ligger fast, understreker Venstre-lederen.

– Men mange mener at bilen er blitt vinneren?

– De bør høre på oss som har forhandlet. Dette er det god balanse i med litt mer til kollektivtransport enn til bilistene. Bilistene får to kroner mindre i bomavgift og i kollektivtransporten blir det fire kroner billigere i Oslo, understreker Skei Grande.

Hvor fast er nullvekstmålet

I avtalen står «videreutviklet nullvekstmålet med vekt på å redusere utslipp.» Er ikke det å komme Frp i møte og fravike nullvekst i biltrafikk i Oslo over på nullvekst i utslipp fra biler?

– Det er det samme som står i Granavolden-erklæringen. Det skal være et nullvekstmål. Det står fast, sier hun.

– Selv med bare elbiler, så skal biltrafikken ned?

– Ja, fordi vi må få køene ned. Trafikken må ned, derfor er det nullvekstmål.