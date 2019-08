Fredag aksepterte Venstre, KrF og Frp en avtale for å løse regjeringens bompengekrise etter at statsminister Erna Solberg stilte et historisk ultimatum til sine egne regjeringsfeller. Avtalen innebærer blant annet:

Kort oppsummert har striden mellom regjeringspartiene stått mellom et krisepreget Frp, som vil kutte i bompenger i by og bygd, og et krisepreget Venstre, som vil opprettholde satsingen på kollektiv og forhindre økt biltrafikk i byene.