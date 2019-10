Frode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning

– Han har det etter forholdene bra, men tiden tærer på, og det er klart at hans håp om en rask løsning begynner å bli tynnslitt, sier Frode Bergs kone Anita Berg til NTB.

Hennes kommentarer er formidlet via nordmannens norske advokat Brynjulf Risnes.

5. desember 2017 ble Berg pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Moskva og fengslet. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

– Vi håper hver dag på at det skal komme nyheter om at Frode er på vei hjem, sier Anita Berg.

Bergs sak kommer på nytt opp i nyhetsbildet i forbindelse med 75-årsmarkeringen av frigjøringen av Finnmark i den pensjonerte grenseinspektørens hjemby Kirkenes 25. oktober.

Eksperter og Bergs støttespillere har pekt på markeringen, hvor både Norge og Russland er representert på høyt nivå, som en fin anledning til å få løst saken.

– Fryktelig uvisshet

Anita Berg har nå regelmessige telefonsamtaler med mannen, som sitter fengslet i Lefortovo-fengselet i Moskva. Hun beskriver ventingen og uvissheten slik:

– Det er fryktelig. Men vi holder motet oppe for Frodes skyld, og fordi vi vet at han gjør det samme.

– Hvordan har han selv klart å holde motet oppe?

– Han har jo ikke så mye valg, og vi har inntrykk at han også holder motet oppe av hensyn til familien og alle de som har støttet ham, sier Anita Berg.

Ifølge advokat Risnes har Berg selskap under soningen, og han er stort sett fornøyd med soningsforholdene. Han får samtidig besøk nærmest ukentlig fra folk fra den norske ambassaden og sin russiske advokat Ilja Novikov.

– Langs ulike spor

Foreløpig har lite nådd offentligheten om den politiske prosessen som skal pågå for å få Frode Berg hjem.

NRK meldte i august at UD er i forhandlinger med Russland om å få Berg hjem og har informert hans nærmeste familie om dette.

– Norske myndigheter ønsker å få Frode Berg tilbake til Norge, sier UDs talsperson Per B. Wiggen til NTB.

– Frode Bergs sak håndteres på den måten vi mener er best egnet til å ivareta hans interesser, og vi jobber langs ulike spor, uttaler han.

Anita Berg vil ikke karakterisere den jobben Norge og UD har gjort for å få Berg frigitt.

– Det er helt umulig for oss å ha noen mening om, men vi holder motet oppe ved å tenke at norske myndigheter gjør alt de kan for Frode.

Hard kritikk

Norske myndigheter har tidligere fått hard kritikk for håndteringen av saken.

I boken «En uvanlig spion» skriver TV 2-journalist Øystein Bogen at planen med å sende «en norsk pensjonist inn i fiendeland uten diplomatisk dekke» fremstår som et spøkelse fra den kalde krigen.

– Det var risikofylt, nesten skjødesløst i sin utførelse og kynisk på grensen til det desperate, skriver han.

I sin bok «En god nordmann» refererer Bergs venn, journalisten Trine Hamran, et intervju med advokat Novikov, som ikke tror nordmannen kunne gått gjennom noen form for opplæring.

– Grunnen til det var at Frode hadde virket så forvirret den første tiden etter pågripelsen. Dessuten hadde han innrømmet en hel del detaljer i de første avhørene. Dette ville en trent spion aldri ha gjort, mente Novikov ifølge boken.

Han konkluderer med at Berg ikke kunne være noen «reell spion».

Den norske etterretningstjenesten har ikke ønsket å kommentere kritikken.