Når dukker Erna Solberg opp på Slottsplassen og 10 andre ting som du lurer på etter valget.

1. Kommer Erna Solberg til å levere en avskjedssøknad?

Svar: Nei, i alle fall ikke nå. Mange er vant til å se en statsminister på vei mot Slottet etter et valg. Men sittende statsminister Erna Solberg har ikke mistet flertallet på Stortinget. Eller rettere sagt: Hun har ikke noe flertall mot seg. I Norge har vi ikke såkalt investitur: en regel om at minst halve Stortinget må stemme for en regjering før den kan tiltre. KrF har sagt at partiet ikke vil stemme for et mistillitsforslag nå i høst. Dermed behøver ikke Erna Solberg å oppsøke Kongen for å levere noen avskjedssøknad, og derfor behøver Kongen heller ikke gi noen andre oppdraget med å danne en ny regjering.

Erna Solberg tiltrådte i oktober 2013. Sjekk hvem som da ble utnevnt og møtte opp på Slottsplassen. Flere statsråder har forsvunnet siden den tid.

2. Men hva skjer på Stortinget nå?

Svar: Akkurat nå er det «timeout» etter en tøff valgkamp for flere politikere. Trine Skei Grande har dratt på ferie. Knut Arild Hareide har tatt langhelg, mens Siv Jensen skal lede sentralstyremøte i Frp fredag. I starten av neste uke drar statsminister Erna Solberg til FN – og det blir ingen samtaler mellom de fire partitoppene før etter at hun er tilbake.

3. Når begynner de å snakke sammen?

Svar: Torsdag kveld i neste uke er det avtalt første møte der de begynner å snakke om realiteter: Hvem skal samarbeide, og hvor tett skal de samarbeide.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

4. Blir det da forhandlinger eller sonderinger?

Svar: Det er det for tidlig å si noe om. Først vil KrF og Venstre fortelle Erna Solberg at de ønsker å gå inn i regjering, men at de ønsker Frp ut. Hverken Solberg eller Siv Jensen har gitt uttrykk for at det er aktuelt å bytte ut Frp med de to sentrumspartiene. Dersom både Høyre og Frp forblir i regjering, kan Venstre komme til å sjekke ut mulighetene for å gå inn ut ifra en tanke om at «if you can’t beat them, join them».

Men dette er det svært delte meninger om i Venstre. Skjer det, blir det reelle regjeringsforhandlinger mellom H, Frp og Venstre om en ny politisk plattform.

5. Hva med KrF?

Svar: KrF-leder Knut Arild Hareide har tydelig gitt uttrykk for to ting i valgkampen. Foruten at han ikke vil bli med på noen høstjakt på Regjeringen, har han sagt at han ikke ønsker noen samarbeidsavtale og at han vil gå i opposisjon, dersom det ikke blir noen Høyre/sentrum-regjering.

6. Betyr det at KrF og Venstre kan komme til å gå hver sin vei?

Svar: Det kan skje, selv om Trine Skei Grande for få dager siden gjentok at Venstres «mål er å stå samlet med KrF. Vi tror at vi da kan få presset politikken mot sentrum». Det er en viss mulighet for at Venstre på en eller annen måte vil binde seg tettere til Høyre og Frp enn KrF. Det kan også skje uten at Venstre går i regjering.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

7. Hvis KrF og Venstre blir stående utenfor, vil Høyre og FrP da forhandle om en ny «Sundvolden-erklæring»?

Svar: Det kan ikke de to partiene gi noe klart svar på ennå. Erna Solberg uttalte til Aftenposten få dager før valget at de har vedtatt en rekke meldinger og dokumenter som peker ut kursen for veien videre. Jens Stoltenbergs trepartiregjering forhandlet om en Soria Moria II-avtale. I Frp sier en kilde at de ikke «har landet» om de ønsker en helt ny regjeringsplattform eller en mindre omfattende avtale.

8. Hva skjer med statsbudsjettet oppi alt dette?

Svar: Uansett utfall av alle mulige samtaler og eventuelle forhandlinger er det dagens Solberg-regjering som legger frem statsbudsjettet. Det skjer 12. oktober. Det er også dagens regjering som er til stede i Stortinget når Kongen leser trontalen

9. Blir det da ingen tur ut på Slottsplassen for statsministeren før den tid?

Svar: Det vet vi ikke. Men vi kan minne om at da Jens Stoltenberg ble gjenvalgt i 2009, ble det to runder som utskiftninger i Regjeringen. Han var forholdsvis kjapt en tur oppom Slottsbakken: 2. oktober. Den dagen fikk to statsråder avskjed i nåde fordi de skulle få nye posisjoner på Stortinget. Daværende statsråd Helga Pedersen ble ny parlamentarisk leder i Ap og hennes statsrådskollega Dag Terje Andersen forlot Regjeringen for å bli stortingspresident.

Teoretisk sett kan dette skje også i år: Frp må ha ny parlamentarisk leder. Dette blir et svært viktig verv for å få de fire borgerlige partiene til å samarbeide. Jon Georg Dale omtales som en av flere mulige kandidater, i så fall må han forlate Regjeringen innen begynnelsen av oktober. Enkelte i Frp mener også at Sylvi Listhaug ville kunne få vist nye sider av seg selv som parlamentarisk leder for Frp. Men Frp har også aktuelle kandidater i stortingsgruppen. Hans Andeas Limi er en av dem. Noen nevner også Ulf I. Leirstein og Helge A. Njåstad.

Aas, Erlend / Scanpix

10. Når kan vi da vente å få se nye statsråder på Slottsplassen

Svar: Det vet vel ennå ingen. Det er lite sannsynlig at Erna Solberg raskt foretar endringer i sittende regjering før det er endelig avklart hvilke partier som skal sitte i Regjeringen. Men får vi en rask avklaring som ender med at Høyre og Frp blir sittende, er det ikke usannsynlig at det kommer endringer en stund etter at statsbudsjettet er lagt frem.

I 2009 foretok Stoltenberg flere endringer i regjeringen 20. oktober. Man han slapp å bruke tid i september og oktober på å avklare om andre partier skulle inn.

Aas, Erlend / Scanpix

11. Hvis det skal utnevnes nye statsråder fra Venstre, blir det da en helt annen runde med Kongen?

Svar: Nei. Dersom Erna Solberg bytter ut to til tre Høyre/Frp-statsråder med noen politikere fra Venstre, blir det en utvidelse av Regjeringen på linje med den Kåre Willoch foretok i 1983. Den gang tok han Sp og KrF inn i Høyre-regjeringen, men han søkte ikke om avskjed i nåde for den regjeringen han allerede hadde. Ommøbleringer under en sittende statsminister ses formelt på som en videreføring av samme regjering.