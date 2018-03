Støre plasserer Ap tydeligere til venstre i politikken

Ap-leder Jonas Gahr Støre varslet større takhøyde for intern debatt i partiet da han tirsdag åpnet landsstyremøtet. I tillegg justeres den politiske kursen.

– Arbeiderpartiet har gode erfaringer med å samarbeide med SV og Sp. Vi vil søke samarbeide med disse partiene, samt søke flertall med alle opposisjonspartier, heter det i uttalelsen som Aps landsstyre vedtar onsdag.

Dette står i kontrast til talen som Støre holdt på Aps landsmøte for ett år siden. Den gangen het det:

«Det står mellom to tydelige alternativer: Et Norge der Høyrepartiene styrer i fire nye år. Eller et Norge der Ap og sentrum tar ansvar sammen.»

– De klareste samarbeidspartnere er SV og Sp. Vi sier at vi vil finne samarbeidskonstellasjoner med andre partier. Der er KrF spesielt interessant, fordi det har definert seg selv som et opposisjonsparti. Vi har vist i Stortinget at vi har funnet gode løsninger med dem, sa Støre på pressekonferansen etter talen.

Sentrumsflørt i valget

– Angrer du nå på de invitasjonene du hadde til KrF i valgkampen og ser du på disse som en direkte årsak til valgnederlaget?

– Det var ingen årsak til valgnederlaget. Jeg står ved at sosialdemokratiet har sine naturlige samarbeidspartnere med SV og Sp, og ligger til venstre i norsk politikk. Men skal vi danne en politisk tyngde mot høyrepopulismen i Norge så må også Ap søke samarbeid mot sentrum.

Han sier KrFs’s tydeligere posisjon som opposisjonsparti, uten noen samarbeidsavtale med Regjeringen, gir flere muligheter til samarbeid.

– Jeg legger også merke til den klare verdimessige reaksjonen som KrF-leder Knut Arild Hareide har kommet med i denne saken med justisminister Sylvi Listhaug, sier han.

Olav Olsen

Skjerper profilen

I Stortinget er det innspurt i en annen sak av stor symbolverdi: Tilslutningen til EUs tredje energipakke og EUs energibyrå Acer. Mer enn halvparten av partiets ordførere har gått imot dette. LO er imot. Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.

Regjeringspartiene forhandler med Ap som i denne saken har stilt krav som vil styrke statens grep over energisektoren. Blant annet at alle fremtidige utenlandskabler skal eies og driftes av Statnett. Dette vil være en klar innstramming i forhold til dagens regelverk.

– Når dere nå ikke nevner KrF i denne resolusjonen og blant annet skjerper profilen når det gjelder statlig eierskap, er det nå et Ap med tydeligere venstreprofil enn da du overtok?

– Vi er et parti på venstresiden, men vi er et parti som også finner løsninger med sentrum. Det er etter min mening et gjenkjennelig Ap. Jeg har ment lenge at det å ha offentlig kontroll over kritisk infrastruktur er avgjørende, sier Støre som presiserer at sjøkabler for kraft til utlandet er slik infrastruktur.

Nok et utvalg

Ap har allerede satt ned utvalg allerede som ser på innvandring og integrering, distriktspolitikk og arbeidslivs- og velferdspolitikk. Nå kommer ett til, varslet Støre i talen.

Ap setter ned et utvalg som skal se på barn og unges oppvekstvilkår.

– Norge er blant de beste landene å vokse opp i. Men ikke for alle. Arbeiderpartiet skal gjøre mye mer for barn og unge som har det vanskelig, sier Støre.