– Arbeiderpartiet støtter et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug som justisminister. Det er justis- og beredskapsministeren som har opptrådt på en måte som vi mener ikke er forenelig med tillit, sier Støre til NRK.

Stortinget skal stemme over Rødts mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug tirsdag formiddag. Om KrF støtter forslaget, vil det få flertall. Tidligere har Senterpartiet, MDG og SV sagt at de vil støtte mistillitsforslaget fra Rødt.

Men om Listhaug får en annen jobb vil situasjonen være en annen, mener Støre.

– Da er det ikke grunnlag for mistilliten, sier Ap-lederen, som denne helgen er gjest på Aps fylkesårsmøter i Agder-fylkene.

Statsminister Erna Solberg (H) hele tiden sagt at hun vil kommentere mistillitsforslaget fra Rødt i stortingssalen, og ingen andre steder.

Fredag sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at de ikke har et ønske om å ydmyke statsministeren på tirsdag, og at Sp åpner for at Listhaug kan fortsette i en annen ministerjobb.