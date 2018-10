– Et helt uforståelig og totalt unødig angrep på norske sjøfolk, sier næringspolitisk talsperson Terje Aasland i Arbeiderpartiet, som anslår at regjeringen kan spare 35 milioner kroner på endringen.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år kommer det fram at den har til hensikt å gå videre med en forskriftsendring som kan bety slutten for 700 norske ansatte i Color Line, ved at Kiel-fergene kan registreres i et skipsregister som ikke stiller like strenge krav til lønns- og arbeidsvilkår.

– Dette er en trist dag for alle oss som er glad i norsk sjøfartsnæring og norske sjøfolk. For regjeringen sier nå at vi ikke lenger trenger norske sjøfolk på Color Line. Bort med 700 arbeidsplasser, og det virker ikke som det bekymrer Frp i det hele tatt, sa leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet.

Sp, Ap og KrF har vært blant de tydeligste kritikerne av forslaget som regjeringen varslet tidligere i år, om forskriftsendringen som gjør det mulig å flytte passasjerskip i fart mellom Norge og utlandet og med seilingsdistanse på over 300 nautiske mil over til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Sp ber KrF redde sjøfolkene

For Color Lines del dreier det seg om fergene som trafikkerer mellom Norge og Tyskland. De to Kiel-fergene er i dag registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR), som pålegger rederiet å ansatte folk på fergene under norske arbeidsmiljøkrav og lønnsvilkår. En eventuell NIS-registrering innebærer ingen slike krav, og åpner for at de som i dag jobber på fergene kan erstattes av billigere, internasjonal arbeidskraft.

– Når regjeringen nå åpner for at 700 sjøfolk kan settes i land og erstattes med utenlandske arbeidstakere, så viser regjeringen hva de faktisk står for – vanlige arbeidsfolk betyr ingenting. Arbeiderpartiet vil gjøre hva vi kan i Stortinget for å stoppe regjeringen i denne saken.

Sps Sigbjørn Gjelsvik påpeker at forskriftsendringen vil kunne parkeres hvis Kristelig Folkeparti bryter med de blåblå: – Jeg håper vi kan få en samlet opposisjon som står opp for norske arbeidsplasser. KrF er tungen på vektskåla her, sier han til Frifagbevegelse.

DFDS vil se på mulighetene

Nå advarer rederiet DFDS mot at endringen vil forrykke konkurranseforholdene i passasjertrafikken til sjøs, og varsler at også de vil se på mulighetene for å kunne ansette sjøfolk på andre vilkår enn i dag. Dermed kan Color Line-forskriften får ringvirkninger for flere tusen sjøfolk, ifølge Frifagbevegelse.

– Om Color Line får mulighet til å ansette sjøfolk på lavere lønninger enn det som er tillatt i det danske registeret, vil vi bli nødt til å se på vår politikk, sier viseadministrerende direktør i DFDS, Henrik Holck, som mener det minner om statsstøtte når et rederi får det han mener er "særegne fordeler".

Tidligere har også rederiet Fjord Line kritisert regjeringen for å la Color Line omflagge Kiel-fergene.

Gjennomføringen av endringen ble utsatt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i våres, etter at det møtte til dels kraftig motstand, både i opposisjonen og i regjeringspartiet Frp. Utsettelsen skapte håp om at endringen kanskje aldri ville bli gjennomført, men Frps ønske om mytteri i regjeringen kullseilte