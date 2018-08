Fiskeriminister Per Sandberg og statsminister Erna Solberg er blitt stilt en rekke spørsmål fra stortingsrepresentanter fra opposisjonen etter Sandbergs omstridte Iran-reise.

Ap-representant Terje Aasland har blant annet spurt om statsministeren kan forsikre at «sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister».

Sandberg svarer selv i et skriftlig svar til Stortinget.

Han svarer ikke direkte på spørsmålet, men skriver at det ikke fantes gradert informasjon på hans tjenestetelefon.

Han erkjenner at han ikke fulgte rådene fra sikkerhetstjenesten på en ferietur til Iran.

«Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg den ordinære tjenestetelefonen til Iran. Dette har jeg erkjent og tatt lærdom av. Ved mine tidligere reiser til Iran, Russland og Kina har jeg fått utdelt, og tatt med, lånetelefon», skriver han.

Tok med tjenestetelefon til Kina

Det kommer imidlertid frem at han på en tjenestereise til Kina i mai i år, også tok med sin egen tjenestetelefon, i strid med reglene.

«Dette var feil. Jeg fulgte heller ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til eget departement. Hverken jeg eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier. Jeg har benyttet samme tjenestetelefon i perioden fra Kina-reisen til og med feriereisen til Iran», skriver Sandberg.

Fiskeriministeren, som etter det Aftenposten kjenner til kommer til å gå av i dag, skriver at han siden juni i år har hatt tilgang til departementets saksbehandlingssystem via tjenestetelefonen. Men han understreker at han ikke har hatt tilgang til dette på tidligere reiser.

Det er først og fremst Sandbergs ferietur til Iran, som ikke ble varslet til Statsministernes kontor, som har skapt trøbbel for Frp-politikeren. Om denne skriver Sandberg at embetsverket hans mot slutten av hans ferietur «ble oppmerksom på at jeg hadde med tjenestetelefon på reisen». Den ble «tatt hånd om» da han kom tilbake 31. juli og overlevert til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) 2. august.

– Jeg vil understreke at det er mitt eget ansvar å rette meg etter PSTs trusselvurdering og råd, og departementets egne sikkerhetsrutiner, skriver Sandberg.

Han sier at han ikke reiste til noen risikoland da han fungerte som justisminister, etter at Sylvi Listhaug hadde gått av og før Tor Mikkel Wara overtok. I den perioden hadde han egen telefon fra Justisdepartementet.