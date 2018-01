Klokken 13 mandag møtes Aps sentralstyre for andre gang på under en uke. Selv om mange sentrale Ap-politikere trakk et lettelsens sukk da Trond Giske søndag kveld erklærte at han gikk av, er ikke striden helt avsluttet.

Allerede søndag kveld var sentrale Ap-folk i Giske-leiren aktivt ute med å avvise en historiefortelling om at det er Jonas Gahr Støre som har vist handlekraft og ryddet opp i kaoset ved å presse Giske til å trekke seg.

Flere av Giskes allierte Aftenposten har snakket med, mener dette er et inntrykk som Støres nære medarbeidere formidler til mediene.

Ingen kontakt etter 1. nyttårs dag

Ifølge Giskes støttespillere har det ikke vært direkte eller indirekte kontakt mellom Giske og Støre siden 1. nyttårsdag.

Underforstått: Det er Giske selv - og ikke Støre - som har trukket konklusjonen om at han trekker seg som nestleder og sier seg villig til å fratre som finanspolitisk talsperson.

Betydning for mulig comeback

En nær støttespiller til Giske mener at det kan ha betydning for Giskes muligheter for et comeback til høyere partiverv en gang i fremtiden. Da vil det offentlige inntrykket av avgangen ha betydning: Det er forskjell på en Giske som ble presset ut på grunn av upassende oppførsel, og en Giske som beklaget, tok ansvar og reddet partiet ut av en vanskelig situasjon - selv om det etter hans oppfatning ikke fantes faktisk grunnlag for at han måtte gå.

Trond Giske avviste søndag kveld at det har vært press fra Støre gjennom uken, slik blant annet VG og Adresseavisen skrev på sine nettsider søndag kveld.

– Jeg har ikke diskutert dette med Jonas siden første nyttårsdag da vi ble enige om min midlertidige fratredelse, sier Giske han har meddelt.

Trine Eilertsen: Giskes avgang var lite overraskende

Leder i Trøndelag Arbeiderparti, Karianne Tung, sier Giske gjorde partiet en tjeneste.

– Trond setter hensynet til familien og partiet først. Jeg skjønner godt at dette er blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for ham og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg. Det gjør meg egentlig både sint og lei meg, sier Tung til NTB.

Sier han har gitt råd

Støre la på sin side vekt på at han hadde kommet med et klart råd til nestlederen sin.

– Trond Giske har tatt en riktig beslutning i dag. Dette var også mitt råd til ham i vårt møte 1. januar. Vi ble da enige om at han trakk seg som nestleder på ubestemt tid. Beslutningen i dag setter et punktum. Jeg vil dele hvorfor jeg mener det var en riktig beslutning på sentralstyremøtet i morgen, sier Støre.

Les også: Fanny Duckert vil ikke være Aps terapeut.

Etter det Aftenposten erfarer, var Støres plan på mandagens sentralstyremøte i Ap å informere om at han mente at Giske burde gå av, basert på informasjonen som har kommet frem i varslene.

Giske selv sier derimot at avgjørelsen om å trekke seg ble fattet på selvstendig grunnlag.

– Jeg har ikke fått noe utvetydig råd fra Gahr Støre om å trekke meg, sier Giske til NRK.

Økt anerkjennelse

Etter det ekstraordinære sentralstyremøte 2. januar har Støre i økende grad fått anerkjennelse internt for sin mer resolutte håndtering av varslersakene, får Aftenposten opplyst fra flere kilder. En Giske-tilhenger Aftenposten har snakket med, mener at dette dermed reduserer den avgåtte nestlederens regi over egen avgang.

Sentralstyremedlemmer og fylkesledere som søndag kveld uttalte seg om Giskes avgang, erklærte at de hadde tillit til partilederens håndtering av saken. Irritasjonen fra Giskes medspillere tyder på at han vil kjempe videre for sitt politiske liv.

Han er fortsatt stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag frem til 2021.

