Stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise (H) skriver søndag følgende i en SMS til Aftenposten:

«Jeg er veldig, veldig lei meg for den smerte jeg har påført andre. Det er mye jeg skulle ønske aldri hadde skjedd».

Les også: Fylkeslag måtte fotfølge Riise

Kommunikasjonsrådgiver i Høyres stortingsgruppe, Joachim Svendsen, opplyser samtidig at Riise søndag ble sykmeldt og at han derfor ikke kommer til å kommentere saken mer «inntil videre».

Trakk seg onsdag

Kristian Tonning Riise varslet sin avgang som leder i Unge Høyre sent onsdag kveld og skrev samtidig på sin Facebook-vegg at det ikke hadde kommet varsler mot ham for seksuell trakassering. Det samme sa generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner, torsdag morgen.

Fakta: Kristian Tonning Riise 29 år gammel. Født 27. oktober 1988. Er fra Stange i Hedmark. Medlem av fylkestinget siden 2007 og av kommunestyret siden 2011. Vararepresentant til Stortinget 2013–2017. Listetopp for Hedmark Høyre i 2017 og valgt til stortingsrepresentant. Unge Høyre-leder fra 21. juni 2014. Trakk seg fra vervet 10. januar 2018 med henvisning til at han blant annet «ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft» og at #metoo-kampanjen har vært en vekker. Medlem i UHs sentralstyre fra 2012. Har tidligere ledet Hedmark Unge Høyre og Stange Høyre. Ga i 2013 ut boken Diktator i forkledning, om Venezuelas daværende president Hugo Chávez.

Aftenposten avslørte torsdag morgen at har det kommet inn flere konkrete varsler mot Riise, det første allerede i 2013. Senere samme dag erkjente Maria Sanner, men også Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarseth, at det hadde kommet inn flere varsler om Riise.

Lørdag opplyste Aarseth at det siden torsdag hadde kommet inn 12 varsler, de fleste handler om Kristian Tonning Riise.

Alvorlig varsel i mars 2014

Aftenposten skrev fredag at Unge Høyre i mars 2014 ble varslet om at Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte. Han var da 25 år og sentralstyremedlem, og han var invitert som gjest og foredragsholder på fylkesårsmøtet.

Saken sendte sjokkbølger inn Høyre og Unge Høyre. UH kalte inn til ekstraordinært sentralstyremøte lørdag som følge av saken.

Tre måneder senere, i juni 2014, ble han valgt til leder i Unge Høyre. Han ble gjenvalgt i 2016.

Kristian Tonning Riise bekrefter, i en e-post til Aftenposten at han hadde seksuell omgang med jenta «og at vi begge hadde drukket».

Danket ut Gundersen

Eli Wathne er første vara på Hedmark Høyres liste og møter i Stortinget så lenge Riise er sykmeldt

Stortinget

Riise utfordret Høyre-veteranen Gunnar Gundersen om førsteplassen på stortingsvalglisten for Hedmark Høyre foran fjorårets valg – og lyktes med det.

Gundersen hadde tilbud om å få annenplassen, men trakk seg fra nominasjonslisten da han ikke fikk førsteplassen.