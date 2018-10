Solberg var den som oftest ble nevnt i appellene mandag ettermiddag.

I tillegg var det mange plakater som gikk i rette med Kristelig Folkepartis syn i saken.

– Nok en gang ser vi at Erna Solberg tyr til kvinners rett til abort for å gi noe i forhandlinger. Det er sjokkerende at vår rett til helsehjelp skal brukes til det, sier Margrethe Gustavsen, en av tre initiativtagere.

– Hva ønsker dere å oppnå?

– Vi vil at hun skal skrinlegge forslaget, det er det eneste vi er fornøyd med.

Jan Tomas Espedal

Solbergs utspill om at KrF kan få gjennomslag på fosterreduksjon og paragrafen som gir utvidet rett til abort ved for eksempel alvorlig sykdom eller Downs syndrom, ble ikke godt mottatt.

35 organisasjoner sto bak demonstrasjonen, blant andre Oslo Arbeiderparti, AUF, Senterungdommen, Venstrekvinnene og en rekke kvinnesaksorganisasjoner.

Demonstrasjonen skjedde like før KrFs fylkeslag i Oslo, Akershus og Vestfold skal velge sine delegater til fredagens landsmøte om regjeringsspørsmålet.

Tidligere mandag uttalte nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, at bakgrunnen for demonstrasjonen var misforstått.

Han mener de delene i abortloven KrF og Erna Solberg vil diskutere, ikke rokker ved retten til selvbestemt abort.

– Helt usaklig, kalte han fremstillingen til venstresiden.

Jan Tomas Espedal

Rehman vil ha mer åpenhet om abort

Den siste, og mest personlige appellen, holdt Shabana Rehman Gaarder

Komikeren og samfunnsdebattanten, som nå jobber som daglig leder i organisasjonen Født fri, fortalte om aborten hun selv gikk gjennom som tenåring.

I appellen tok hun sterkt til orde for å snakke mer realistisk om hva abort er og diskutere de etiske sidene.

– Jeg er overrasket over at ikke flere var personlige, for abort er også et personlig spørsmål. Det er viktig at vi snakker om det, gir det et ansikt og også tør å snakke om sorgen det også kan være. Det er ikke slik at dette er et lett valg, sier Gaarder til Aftenposten.

I appellen sa hun at det var hensynet til seg selv, sin kropp og fremtid, samt til fosteret som gjorde at hun valgte abort.

– Vi må snakke om hvordan det er å være i en kropp som kan bli gravid. Det gjør vondt og er smertefullt, men vi overlever! Derfor må også tryggheten, sikkerheten og rettighetene våres ivaretas, sier Gaarder.

Jan Tomas Espedal

Opprørte over politisk spill

Lene Elisabeth Eide var en av mange privatpersoner som hadde møtt opp.

– Det er utrolig viktig for meg å være her i dag, sier Eide.

Hun er redd for hva som skjer dersom man begynner å innsnevre abortloven.

– Jeg er mest opprørt over at dette er en brikke i et politisk spill og noe man forhandler om. Det er provoserende av Erna Solberg, sier hun.

Gaarder sier at hun ikke er overrasket over at abortspørsmålet igjen er på dagsordenen.

– Min aktivisme har handlet om at vi ikke må ta frihetene for gitt. Hver generasjon må kjempe sin frihetskamp selv.