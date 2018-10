Glad for at trusselen om å sende helblå delegasjon fra Hordaland falt

Hordaland KrF kommer til å sende delegater som støtter både Kjell Ingolf Ropstads og partileder Knut Arild Hareides syn. Det ble klart etter at første avstemning var over på fylkesårsmøtet i Hordaland.

– Jeg må si jeg forventet det, sier en fornøyd Hareide til Aftenposten. Han innledet talen sin i Hordaland med å si at han var forberedt på tap på fylkesårsmøtet, men ikke på Brann Stadion søndag.

Følg de dramatiske avstemningen i flere fylker på denne superlørdagen i denne direktebloggen.

Håper på fem «røde» fra Hordaland

Dersom Hareide skal ha håp om å vinne, er det viktig for partilederen at det «røde» mindretallet i alle «blå«fylker blir representert på landsmøtet.

– Jeg håper på ni-fem, sier han om avstemningen som er ventet senere i dag. Hareide legger ikke skjul på at han er fornøyd med avstemningen i Agder som ga ham et mandat mer enn han hadde trodd han skulle få.

Forsøk på mulig blått kupp ble avvist

51 av 87 delegater ja til å sende en representativ delegasjon fra Hareides hjemfylke, i tråd med forslag fra ledelsen i Hordaland KrF.

Et forslag fra Hareides motstandere om å ha ris bak speilet i tilfelle «røde» fylker skulle komme til å overkjøre sitt «blå» mindretall, falt.

Beate Husa, gruppeleder for KrF i Hordaland fylkesting, fremmet et forslag om å velge to delegasjoner, én som var representativ for holdningene på årsmøtet og én bare bestående av flertallet, falt. Hensikten med dette forslaget var å ha en helblå delegasjon i bakhånd i tilfelle røde fylker skulle velge å overkjøre sitt mindre tall.

Ropstad misfornøyd etter Agders møte

Også Kjell Ingolf Ropstad sier han er fornøyd med at det forslaget falt.

Han innrømmer forøvrig at han hadde håpet på noen flere delegater som støttet hans syn da han var på sin hjemmebane i Ager fredag.

– Jeg hadde håper på fjorten-fire, så ble det 13 blå og fem røde, sier han.

– Vi teller. Det telles på begge sider. Mediene teller. Men ingen kan foreløpig gi svar på hvem som vinner, sier KrF-lederen.