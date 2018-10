NRK: Hareide går av som partileder dersom han ikke får viljen sin

Hareide skal selv ha meddelt dette overfor sentralstyret torsdag i forrige uke, melder NRK.

Han skal ikke finne det naturlig å lede partiet inn i en borgerlig regjering dersom han blir nedstemt på landsmøtet, ifølge NRKs kilder.

Partilederen vil hverken bekrefte eller avkrefte om det stemmer overfor NRK.

– Jeg ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte det som er sagt på våre interne møter. Begynner jeg med det så blir det bare galt, sier Hareide til NRK.

Vil ikke at lederspørsmål skal overskygge landsmøte

Grunnen til at Hareide ikke har gått ut med dette selv, skal kildene være at han er redd debatten om partiets veivalg vil forstyrres av lederspørsmålet.

– Jeg ønsker ikke at lederspørsmålet skal skygge over veivalget. Vi skal stå som et samlet lag også etter 2. november, sier Hareide selv til NRK.

Den 2. november er det ekstraordinært landsmøte i KrF, hvor partiet skal bestemme hvilken vei de vil gå.

KrF-lederen ønsker et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Den 28. september ga Hareide sitt råd til partiet.

Samtidig er blant annet begge nestlederne i partiet, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, imot Hareides råd og vil heller gå inn i Solberg-regjeringen.