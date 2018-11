Solberg kommenterte KrFs landsmøtevedtak fra statsministerboligen fredag kveld.

– Jeg mener samarbeidet mellom våre fire partier har gitt gode resultater så langt, sier Solberg og nevnte blant annet at flere er i jobb og at klimautslippene går ned.

– Det viktigste er at vi får til mer sammen og løser de store viktige oppgavene som Norge står foran, sier hun og nevner spesielt de økonomiske utfordringene.

Solberg sier at KrF-debatten har vært «imponerende og gitt mange vanlige nordmenn innblikk i hvordan partidemokratiet fungerer.»

– Alle som har fulgt KrFs prosess har sett at den har vært krevende. Få ville vel trodd at fylkesårsmøter kunne bli en klikkvinner, sier hun.

– Synd at Hareide ikke fortsetter

Solberg synes det er «synd at Hareide ikke fortsetter som partileder, men at hun har forståelse og respekt for avgjørelsen.»

– Vi har hatt mange og fortrolige samtaler og funnet gode løsninger, sier Solberg, som fulgte KrFs ekstraordinære landsmøte tett gjennom dagen. Like etter landsmøtet snakket hun på telefon med KrF-leder Knut Arild Hareide.

Hun vil ikke gå i detalj om de kommende forhandlingene, og sier at første steg er at de fire partiene må bli enige om prosessen.

– Er det noen tvil om at regjeringsforhandlingene vil lykkes?

– Man kan aldri si med sikkerhet at man blir enig med fire partier. Men det er fullt mulig å finne gode løsninger. Av og til løsninger ingen av partiene i utgangspunktet hadde tenkt var svaret, sier hun.

På spørsmål om hva som ligger bak hennes suksess med endelig å samle de fire borgerlige partiene, svarer hun:

– Min standhaftighet. Jeg har hele tiden basert arbeidet på at samarbeid med fire partier er viktig. Av og til lønner det seg å være standhaftig.

– Mer krevende i Regjeringen nå

– Blir jobben som statsminister lettere eller mer krevende nå?

– Det blir mer krevende i regjering, men lettere i Stortinget.

– Hvor raskt kan KrF komme inn i regjering?

– Det viktigste er at endepunktet blir godt, ikke datoen, svarer Solberg, og nevner at alle partier nå må bruke tid på å rigge seg forhandlinger. Budsjettforhandlingene starter i Stortinget neste uke og blir første test på det nye samarbeidet mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Solberg sier at statsrådskabalen først legges etter at partiene er blitt enige om et regjeringsgrunnlag.

Statsrådsfordelingen i den nye Solberg-regjeringen vil etter alt å dømme gi KrF tre statsråder. I dag består Regjeringen av 19 statsråder pluss statsministeren.

Høyre har 10 statsråder inkluder statsministeren, og mister da to statsråder. Frp har syv statsråder og mister en. Venstre har tre statsråder og vil ganske sikkert beholde dem

– Hvor viktig var ditt abortutspill?

– Det er det vanskelig for meg å vurdere. Saken er viktig for KrF, og vi har sagt at vi kan sette oss ned diskutere disse spørsmålene, svarer hun.

Grande: Gleder seg til forhandlinger

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun er veldig glad for KrF-vedtaket.

– Vi har stått sammen med KrF i sentrum i lang tid, og har hele tiden villet fortsette med det, sier hun.

Hun påpeker at de er enige om mye. Grande sier at alle som har fulgt KrFs prosess har sett at den har vært krevende.

– Det var også den prosessen Venstre hadde før vi gikk inn i regjeringen, sier hun.

Grande synes det er trist at Hareide ikke ønsker å fortsette som partileder, men gleder seg nå til budsjettbehandling i Stortinget og etter hvert regjeringsforhandlinger med KrF.

Jensen vil sikre Frps kjernesaker

Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier til NTB at hun er glad for KrFs veivalg.

Når det gjelder de kommende regjeringsforhandlingene, tar hun et skritt ad gangen.

– Frp er klar for sonderinger med KrF, men jeg har ikke tenkt å forskuttere en regjeringsutvidelse. For Frp er det politikken som er viktigst. Derfor kommer vi til å bruke tid på å forankre den videre prosessen i partiet for å sikre at Frps kjernesaker også blir ivaretatt, dersom KrF skal inn i regjering, sier hun.